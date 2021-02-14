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    Japonya’daki 7.3’lük depreme küvette yakalandı

    Japonya’da dün meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depreme banyosundaki küvette yakalanan kişi, o anları kaydetti.
    • DHA
    • 14.02.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 17:26
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    Japonya’daki 7.3’lük depreme küvette yakalandı

    Japonya Meteoroloji Ajansı, Fukushima bölgesinin açıklarında 7.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

    60 km derinlikte olduğunu belirtilen şiddetli deprem sonrası yakınlarda bulunan Fukushima Daini Nükleer Santrali’nde sızıntı söylentisi yayıldı.

    Santral yetkilileri kısa süre sonra açıklama yaparak herhangi bir sızıntı olmadığını ifade etti.

    KÜVETTE YAKALANDI

    Depreme evinin küvetinde yakalanan bir kişi ise sarsıntıyı kaydetti.

    Deprem sonrası bazı bölgelerde hasar olduğu açıklanırken depremin neden olduğu heyelan, Fukushima bölgesindeki Soma kenti Joban Otoyolu'nu trafiğe kapattı.

    Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami uyarısı verilmediğini ve depremin başlangıçta 7.1 büyüklüğünden 7.3’e yükseldiğini açıkladı.

    Japonya’daki 7.3’lük depreme küvette yakalandı ViDEO

    Japonya’daki 7.3’lük depreme küvette yakalandı #1

    Japonya’daki 7.3’lük depreme küvette yakalandı #2

    Japonya’daki 7.3’lük depreme küvette yakalandı #3

    Japonya’daki 7.3’lük depreme küvette yakalandı #4

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