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    Japonya'daki ABD üslerinde koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor

    Askeri üs ve tesislerde salgın kaynaklı vaka sayısı 3 bin 600'ü geçti.
    • AA
    • 12.01.2022 - 08:14
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    Japonya'daki ABD üslerinde koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor

    ABD'nin Japonya'da yer alan askeri üs ve tesislerinde koronavirüs salgını patlak verdi.

    Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'de düzenlenen toplantıda konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.

    3 BİN 638 VAKA

    Kamu yayıncısı NHK'nin yetkililere dayandırdığı habere göre, ülke genelindeki ABD askeri üs ve tesislerinde 3 bin 638 kişi koronavirüse yakalandı.

    NEREDE KAÇ VAKA VAR

    Vakaların 2 bin 302'si Okinawa'daki ABD üslerinde ortaya çıktı. Yamaguçi'deki Iwakuni hava üssünde 518, Kanagawa'daki Yokosuka üssünde 245 ve Atsugi üssünde 109 vaka kayıtlara geçti.

    Japonya daki ABD üslerinde koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor #1

    Öte yandan Aomori'deki Misawa üssünde 183, başkent Tokyo'daki Yokota üssünde 93 ve Nagazaki'deki Sasebo üssünde 86 vaka saptandı.


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