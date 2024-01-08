Japonya’daki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 161’e çıktı 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ederken 103 kişiden ise haber alınamadığını açıklandı.

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AA

Doğal afet denince akla ilk gelen ülkelerden olan Japonya, yeni yılda gözlerini depremle açtı.

1 Ocak’ta İşikawa eyaletinde gerçekleşen deprem sonucunda can kaybı artmaya devam ediyor.

Can kaybı 161’e ulaştı

Yetkililer, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 161'e çıktığını, 103 kişiden ise haber alınamadığını açıkladı.

Öte yandan deprem bölgesinde süren yoğun kar yağışından dolayı hasarlı binalara karşı uyarılarda bulunuluyor.

Yetkililer uyardı

Japonya Meteoroloji Ajansı, insanları, ulaşım sistemlerinde aksamalar, elektrik telleri ve ağaçlarda kar birikintisinin yanı sıra diğer olası tehlikelere karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ne olmuştu?

Yeni yılın ilk gününde öğle saatlerinde meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 5.7 olarak açıkladı.

4 dakika sonra şiddetini artırarak 7.4 büyüklüğündeki ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Afetin ardından bölgede son dönemlerde yaşanan depremlerin ardından ilk kez bir binanın yıkıldığı görüldü.

Deprem sonrası İşikawa bölgesi kıyılarında tsunami uyarısı yapıldı. Uyarı sonrası bölgede dev dalgalar oluştu.

Afetlerin ardından kara yollarında çökme yaşandığı, bölge genelinde bazı yapıların hasar gördüğü, su ve elektrik tedarikinde aksaklıklar yaşandığı, bazı köylere ulaşımın kapandığı açıklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)