Tsuruoka şehrinde, heyelan meydana geldi. 10 evin toprak altında kaldığı olayda bir yaşlı çifte ulaşılamadığı bilgisi alındı.

Japonya’nın Yamagata eyaletine bağlı Tsuruoka şehri kırsalında meydana gelen heyelan nedeniyle bir tepenin yamacında inşa edilen 10 ev toprak altında kaldı.

Evlerde yaşayan 22 kişiden 18'inin daha önce yapılan tahliye çağrısı kapsamında evlerini terk ettiği öğrenildi.

Yağmur, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı

Öte yandan, yaşlı bir çifte ise ulaşılamadığı bildirildi. Aralıklı devam eden yağmur arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.

Japonya’daki heyelanda 10 ev toprak altında kaldı VİDEO



2 kişi hafif yaralandı

İHA’nın haberine göre; yıkılan evlerden kurtarılan hafif yaralı 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bölgede bu gece kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu.