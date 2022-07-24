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    Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama

    Japonya'nın Kagoshima eyaletinde bulunan Sakurajima Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası çevrede yaşayan 51 kişi tahliye edildi.
    • 24.07.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 20:43
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    Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama

    Japonya’nın Kagoshima eyaletinde yer alan Sakurajima Yanardağı’nda yerel saatle 20.05’te patlama meydana geldi.

    Patlamanın şiddeti ile 2,5 kilometre uzaklığa volkanik taşların düştüğü belirtilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

    Patlamanın ardından bölgeden henüz bir hasar raporu gelmediği aktarıldı.

    Alarm seviyesi 5'e çıkarıldı

    Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Sakurajima Yanardağı için verilen alarm seviyesinin 3’ten en yüksek seviye olan 5’e çıkarıldığı bildirilerek, tahliye çağrısı yapıldı.

    Japonya’da Sakurajima Yanardağı’nda patlama VİDEO

    51 kişi tahliye edildi

    İHA'nın haberine göre, yanardağ çevresinde yaşayan 51 kişi güvenlik gerekçesiyle taliye edildi.

    Japonya daki Sakurajima Yanardağı nda patlama #1

    Sakurajima Yanardağ için ilk kez 5'inci seviye alarm verildi

    Sakurajima Yanardağı için ilk kez 5’inci seviye alarm verilirken, en son 2015 yılında Kagoshima eyaletinde yer alan Kuchinoerabu Adası'ndaki Kuchinoerabujima Yanardağı için 5’inci seviye uyarı verilmişti.

    Japonya daki Sakurajima Yanardağı nda patlama #2


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