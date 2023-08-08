Japonya'daki samuray etkinliğinde 111 atı güneş çarptı Geleneksel samuray etkinliğinin organizatörleri, festivalde sıcak çarpmasından etkilenen 111 attan 2’sinin telef olduğunu açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Japonya’yı sıcaklık vurdu…

Ülkenin çok bilinen festivalleri de aşırı sıcaklıktan etkilendi.

Atları güneş çarptı

Her yıl düzenlenen ve binicilerin samuray gibi giyinerek dövüş becerilerini ve biniciliklerini sergiledikleri festivalde hayvanları güneş çarptı.

Festival organizatörleri dün yaptıkları açıklamada, Fukuşima eyaletinde düzenlenen festivalde güneş çarpmasından etkilenen 111 attan 2’sinin telef olduğunu duyurdu.

Son 5 yılın en yüksek seviyesi

Samuray kostümlü 400'den fazla katılımcının at üzerinde yarıştığı ve havai fişeklerle bayrakları vurmak için mücadele ettiği etkinliğe 120 binden fazla kişinin katıldığı belirtilerek, festival sırasında hava sıcaklıklarının 35 dereceyle son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Gelecek yıl daha serin bir döneme çekilebilir

Sıcaklıklar nedeniyle çok sayıda katılımcı güneş çarpması nedeniyle tedaviye ihtiyaç duydu.

Festivalin Yürütme Kurulu Üyesi Yoshichika Hirata, perşembe günü yapılacak toplantının ardından gelecek yılki etkinliğin daha serin bir döneme çekilebileceğini dile getirdi.

"İlk kez piste su serptik"

Hirata, “Aşırı sıcak beklendiği için ilk kez piste su serptik. Su püskürten 3 araba kullandık fakat su hızla kurudu.” dedi.

Japonya’da 100 yılı aşkın bir süredir temmuz ayının en yüksek sıcaklık ortalamalarını kaydedildi.

38 dereceye ulaştı

47 ilin 26'sında derecelerin 38 dereceye ulaşacağı öğrenildi.

Geçen yıl düzenlenen festivalde ise 1 at ölmüş, binicilerin çoğu tarihin değiştirilmesini istemişti.