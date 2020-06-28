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Dikkatsizliğe bağlı artan kazalar, bir şehirde telefona bakarak yürümenin yasaklanmasıyla sonuçlandı.

Japonya’nın Yamato şehrinde telefona bakarak yürümek yerel meclis tarafından yasaklandı.

Son yıllarda dikkatsizliğe bağlı meydana gelen kazaların artması, yürüken mobil cihazların kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirdi.

Bir araştırma ekibi, ocak ayında şehirdeki iki farklı tren istasyonundan geçen 6 bin kişiyi mercek altına alarak, yolcuların yüzde 12’lik kısmının yürürken telefonunun ekranına baktığını ortaya koydu.

KAMUSAL ALANA TELEFON YASAĞI

Araştırma sonuçlarını dikkate alan yerel meclis, telefona bakma yasağı getirdi. Gelen uygulama ile beraber sokaklar, kaldırımlar ve tren istasyonları gibi kamusal alanlarda telefon kullanmak yasaklanacak.

Japonya'daki şehirde telefona bakarak yürümek artık yasak - VİDEO







Yeni yasal düzenlemeyle vatandaşlar telefonlarını yaya trafiğine engel olmayan alanlarda ve yürümedikleri zamanlarda kullanacak.

Kurallara uymayanları ise cezalar bekliyor.