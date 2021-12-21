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    Japonya'dan Afganistan'a 100 milyon dolarlık insani yardım

    Sağlık, gıda, su gibi malzemeleri içeren paket, 16 farklı uluslararası kuruluş vasıtasıyla ülkeye ulaştırılacak.
    • AA
    • 21.12.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 12:12
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    Japonya'dan Afganistan'a 100 milyon dolarlık insani yardım

    Japonya, Taliban kontrolündeki Afganistan'a yardım yapmaya karar verdi.

    Açıklama, Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

    YARDIM TUTARI 100 MİLYON DOLAR

    Afganistan'a sağlık, gıda, su ve sıhhi malzemeden oluşan 100 milyon dolarlık yardım malzemesinin gönderileceği duyuruldu.

    Yardımlar, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) dahil 16 farklı uluslararası kuruluş vasıtasıyla ulaştırılacak.

    TALİBAN YÖNETİMİNDEKİ ÜLKEYE İKİNCİ YARDIM PAKETİ

    Kamu yayıncısı NHK, söz konusu yardımın Taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası Japonya'nın Afganistan'a göndereceği ikinci yardım paketi olacağını kaydetti.

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    58 MİLYON DOLARLIK YARDIM

    Japonya hükümeti, Ekim 2021'de Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım göndermişti.

    Ayrıca Bakanlık İran, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan'a da çeşitli miktarlarda insani yardım sağlanacağını bildirdi.

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