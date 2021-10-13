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    Japonya'dan Afganistan'a insani yardım

    Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Afganistan'a yaklaşık 190 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını açıkladı.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 10:20
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    Japonya'dan Afganistan'a insani yardım

    Japonya Başbakanı Fumio Kishida, online olarak gerçekleştirilen G20 toplantısında, ülkesinin Afganistan'a 190 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını duyurdu.

    Fonun bu yılın sonuna kadar uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Afganistan'a ulaştırılacağını belirten Kishida, amaçlarının Afgan halkının karşı karşıya olduğu insani krize yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

    BOMBALI SALDIRIYI KINADI

    Geçtiğimiz cuma günü Kunduz'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı da kınayan Kishida, uluslararası toplumun ortak sorunu olan terörle mücadeleye dair çabaları ilgili muhataplarla iş birliği içinde hızlandırma sözü verdi.

    Kishida, Taliban'ın kapsayıcı bir siyasi süreç yürütmesinin ülkeyi yeniden inşa etmek için gerekli insan kaynağı, fon ve desteği geri getireceğini söyledi.

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    ‘ULUSLARARASI CAMİA İLE İYİ İLİŞKİLER KURULACAK’

    Taliban, geçtiğimiz ağustos ayında 20 yıllık aranın ardından Afganistan’da yeniden yönetime gelmişti.

    Taliban yönetiminden yapılan açıklamalarda, insan haklarına saygı duyulacağı ve uluslararası camia ile iyi ilişkiler kurulacağı belirtilmişti.

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