Haberler

Dünya Haberleri

Japonya’dan, F-16 seferlerini sürdüren ABD’ye tepki

Japonya’dan, F-16 seferlerini sürdüren ABD’ye tepki

F-16 savaş uçağının seyir halindeyken yakıt deposunu boşaltmasına ve sivil havalimanına acil iniş yapmasına rağmen, ABD savaş uçaklarının seferlerini sürdürmesi "talihsizlik" olarak nitelendirildi.