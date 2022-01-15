Japonya'dan tayfunun vurduğu Filipinler'e 13 milyon dolarlık acil yardım

Japonya, Odette tayfununun vurduğu Doğu Asya ülkesi Filipinler'e 13 milyon dolarlık acil insani yardım temin edecek.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, 2021'de Odette tayfununun vurduğu Filipinler'e yardım gönderileceğini açıkladı.

BM DAHİL 6 FARKLI KURULUŞ ARACI OLACAK

Gıda, barınma ve sıhhi malzemelerden oluşan 13 milyon dolarlık acil yardım, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı ve Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil 6 farklı uluslararası kuruluş vasıtasıyla ulaştırılacak.

TAYFUNDAN ETKİLENEN BÖLGELERE ULAŞTIRILACAK

Yardımların, Filipinler'in merkez ve güney bölgelerinde tayfun ve sellerden etkilenenlere ulaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Japonya, etkilenen bölgelerin en kısa sürede toparlanması için Filipinler ile yakın iş birliği içinde olmayı planlıyor." ifadesi kullanıldı.

ODETTE'İN BİLANÇOSU: 410 CAN KAYBI, 80 KAYIP

Resmi olmayan verilere göre yaklaşık 800 milyon dolarlık hasara yol açan Odette tayfunu nedeniyle ​​​​​​410 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi halen kayıp.​​​​​​​