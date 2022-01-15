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    Japonya'dan tayfunun vurduğu Filipinler'e 13 milyon dolarlık acil yardım

    Japonya, Odette tayfununun vurduğu Doğu Asya ülkesi Filipinler'e 13 milyon dolarlık acil insani yardım temin edecek.
    • AA
    • 15.01.2022 - 07:53
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    Japonya'dan tayfunun vurduğu Filipinler'e 13 milyon dolarlık acil yardım

    Japonya Dışişleri Bakanlığı, 2021'de Odette tayfununun vurduğu Filipinler'e yardım gönderileceğini açıkladı.

    BM DAHİL 6 FARKLI KURULUŞ ARACI OLACAK

    Gıda, barınma ve sıhhi malzemelerden oluşan 13 milyon dolarlık acil yardım, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı ve Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil 6 farklı uluslararası kuruluş vasıtasıyla ulaştırılacak.

    Japonya dan tayfunun vurduğu Filipinler e 13 milyon dolarlık acil yardım #1

    TAYFUNDAN ETKİLENEN BÖLGELERE ULAŞTIRILACAK

    Yardımların, Filipinler'in merkez ve güney bölgelerinde tayfun ve sellerden etkilenenlere ulaştırılacağı bildirildi.

    Açıklamada, "Japonya, etkilenen bölgelerin en kısa sürede toparlanması için Filipinler ile yakın iş birliği içinde olmayı planlıyor." ifadesi kullanıldı.

    Japonya dan tayfunun vurduğu Filipinler e 13 milyon dolarlık acil yardım #2

    ODETTE'İN BİLANÇOSU: 410 CAN KAYBI, 80 KAYIP

    Resmi olmayan verilere göre yaklaşık 800 milyon dolarlık hasara yol açan Odette tayfunu nedeniyle ​​​​​​410 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi halen kayıp.​​​​​​​

    Japonya dan tayfunun vurduğu Filipinler e 13 milyon dolarlık acil yardım #3

    Japonya dan tayfunun vurduğu Filipinler e 13 milyon dolarlık acil yardım #4


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