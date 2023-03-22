Japonya'dan Ukrayna'ya 30 milyon dolarlık ekipman desteği kararı Kişida, Zelensky ile bir araya geldiği ziyaretinde Kiev'e ölümcül olmayan ekipman tedarikinde bulunacaklarını söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Ukrayna'yı ziyaret etti. Kişida, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi, destek sağlama taahhüdünde bulundu. Ölümcül olmayan ekipman desteği Kyodo haber ajansına göre Kişida, NATO fonu aracılığıyla, Ukrayna'ya 30 milyon dolar değerinde ölümcül olmayan ekipman tedarik edilmesini taahhüt etti. "Savaş suçları cezasız bırakılmamalı" Görüşmeye ilişkin ortak basın açıklamasına göre iki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında işlenen "savaş suçlarının" cezasız bırakılmaması konusunda anlaştı. Japon Başbakan görüşmede, Zelensky'i, mayıs ayında Hiroşima kentinde ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesine çevrimiçi katılmaya da davet etti. Buça'yı ziyaret etti Kiev ziyareti sonrası Kişida, Buça kentine de uğradı. Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Kiev ziyareti sonrası Japon Başbakan'ın Polonya'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Japon Başbakan, daha önce yaptığı açıklamada, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek ziyarete mesafeli yaklaşmıştı. Gözden Kaçmasın Japonya Başbakanı Kişida, Ukrayna'da Zelensky ile görüşecek Haberin Detayları Ukrayna ile IMF arasında 15,6 milyar dolarlık kredi anlaşması yapıldı Haberin Detayları