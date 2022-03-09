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    Japonya'dan Ukrayna'ya yardım malzemesi

    Japonya hükümeti, aralarında kurşungeçirmez yelek ve kaskların da bulunduğu savunma ve yardım malzemelerini Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir nakliye uçağıyla Ukrayna'ya gönderdi.
    • İHA
    • 09.03.2022 - 03:18
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    Japonya'dan Ukrayna'ya yardım malzemesi

    Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği işgalin ardından dünyadan destek yağan Ukrayna'ya bir yardım eli de Japonya’dan geldi.

    YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ

    Japonya hükümeti, aralarında kurşungeçirmez yelek ve kaskların da bulunduğu savunma ve yardım malzemelerini Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir KC-767 tipi nakliye uçağı ile Ukrayna'ya gönderdi.

    Dün gece Japonya'nın Aichi eyaletindeki Komaki Hava Üssü'nden Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya'ya hareket eden uçağın, kışlık giysiler, ilkyardım ve gıda malzemeleri de taşıdığı öğrenildi.

    Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Ukrayna'ya yönelik malzeme desteğinin süreceğini kaydedildi.

    Japonya dan Ukrayna ya yardım malzemesi #1

    JAPONYA HÜKÜMETİ AÇIKLAMIŞTI

    Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelekler, kışlık giysiler, kasklar, çadırlar, gıda maddeleri ve jeneratörler dahil olmak üzere yardım malzemesi sağlayacaklarını duyurmuştu.

    Yardımların SDF ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Ukrayna'ya ulaştırılmasının planlandığını belirten Matsuno, bu tür ölümcül olmayan teçhizatın Ukrayna'nın talebi üzerine ülkeye gönderileceğini ve kararın Japonya'nın pasifist anayasası sınırları içinde olduğunu da sözlerine eklemişti.

    Japonya dan Ukrayna ya yardım malzemesi #2

    Japonya dan Ukrayna ya yardım malzemesi #3

    Japonya dan Ukrayna ya yardım malzemesi #4


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