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    Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem

    Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 25.03.2022 - 07:48
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    Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem

    Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 12.08'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

    TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

    JMA, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

    Eyalet açıklarında 16 Mart gecesi kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.


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