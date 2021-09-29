Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida kimdir? Hayatı ve siyasi kariyeri...

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimini eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida kazandı. Peki yeni Japonya Başbakanı Fumio Kishida kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

Japonya'da iktidar partisi Liberal Demokratik Parti'nin liderliğine ülkenin eski dışişleri bakanlarından Fumio Kişida seçildi.

Fumio Kişida'nın 4 Ekim Pazartesi günü Japonya Parlamentosu'nda yapılacak özel oturumun ardından başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

64 yaşındaki siyasetçi, geçen Eylül'de göreve başlamasından bu yana sadece bir yıl görev yaptıktan sonra istifa eden eski parti lideri Başbakan Yoshihide Suga'nın yerini alacak.

Deneyimli bir politikacı olan Kishida'nın hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Yeni Japonya Başbakanı kimdir? Fumio Kishida kimdir, kaç yaşında? gibi sorular araştırılıyor.

İşte Fumio Kishida'nın biyografisi...

JAPONYO BAŞBAKANI FUMİO KİSHİDA KİMDİR?

1957 yılında siyasetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kishida, 1982 yılında Waseda Üniversitesi’nden mezun oldu.

Kishida, ilk olarak 1993 genel seçimlerinde Hiroshima 1. bölgeden Temsilciler Meclisi’ne seçildi. Eski Başbakan Yasuo Fukuda kabinesinde Okinawa ve Kuzey Toprakları’dan sorumlu devlet bakanı olarak görev yapan Kishida, 2012-2017 tarihleri arasındaki Shinzo Abe kabinesinde Japonya’nın Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

Önceki Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle istifa etme kararı almasının ardından iktidar partisi LDP ve Japonya’nın yeni liderinin kim olacağı sorusu gündeme gelmiş, gözler LDP’deki liderlik yarışına çevrilmişti.

Abe’nin sağ kolu olarak bilinen ve Abe’nin politikalarını devam ettirme sözü veren dönemin Baş Kabine Sekreteri Suga seçim zaferini kazanarak 16 Eylül’de düzenlenen meclis oturumunda başbakan seçilmişti.

Covid-19 salgınını yönetmede başarısız olmakla eleştirilen Suga, bu ay başında yaptığı açıklamada iktidardaki LDP’nin liderlik seçimine aday olmayacağını açıklamış, liderlik seçim kampanyası yerine Covid-19 ile mücadeleye odaklanmak istediğini vurgulamıştı.

Japonya'nın eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida, iktidar partisinin liderlik seçimini kazandı ve neredeyse ülkenin bir sonraki başbakanı olmasını sağladı.

Kishida, daha önce savunma ve dışişleri bakanlığı görevlerinde bulunan popüler bir aşı bakanı olan Taro Kono'yu yenmek için Çarşamba günü yapılan ikinci tur seçimde 257 oy kazandı

Kishida daha önce LDP politika şefi olarak görev yaptı ve 2012-17 yılları arasında dışişleri bakanıydı ve bu sırada Japonya'nın ilişkilerinin genellikle soğuk olduğu Rusya ve Güney Kore ile anlaşmaları müzakere etti.