Jared Kushner, Trump'ın danışmanıyken tiroid kanserine yakalandı

Trump'ın başkanlığı döneminde danışmanlık yapan Kushner, geçmişte yaşadığı zorlu süreci anlattı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını yapan Jared Kushner'in, kansere yakalandığı ortaya çıktı.

Kushner, hastalığını gelecek ay yayınlanacak anı yazısında ilk kez paylaştı.

Hastalığını sır gibi sakladı

41 yaşındaki Kushner'in, Trump'ın başkanlığı döneminde tirod kanseriyle mücadele ettiği, boğazındaki tümörü çıkarmak için ameliyat olduğu belirtildi.

Kushner, söz konusu yazısında, hastalığını gündemden uzak tuttuğu ve hatta Trump'tan bir sır olarak saklamaya çalıştığını aktardı.

"Kişisel sorunla yüzleşmek zorunda kaldım"

Eski danışman, Ekim 2019'da Çin ile ticaret görüşmeleri sırasında muhtemelen kanser olduğunu öğrendiğini kaydetti.

"Çinlilerle bu çok riskli ticaret görüşmeleri ilerledikçe, beklenmedik ve korkutucu bir kişisel sorunla yüzleşmek zorunda kaldım." diye ekledi.

"Kansersiniz, hemen ameliyat planlamalıyız"

Bir fabrikanın açılışına katılmak üzere Teksas'a gittiği sabah, Beyaz Saray doktoru Sean Conley'in kendisini Air Force One uçağındaki tıbbi kabine çektiğini anlatan Kushner, "Test sonuçlarınız geldi. Görünüşe göre kansersiniz. Hemen bir ameliyat planlamalıyız." şeklinde bilgilendirildiğini söyledi.

"Ivanka'ya bildiklerimi anlattım"

Sonrasındaki süreci anlatan Kushner, şunları ifade etti:

"Ertesi sabah Ivanka'ya bildiklerimi anlattım. Elimden geldiğince ona endişelenmemesini söyledim. Doktor Thomas Fahey, tiroidimdeki olağandışı büyümeyi gidermek için ameliyata ihtiyacım olduğu sonucuna vardı ve ameliyatı Şükran Günü'nden önceki cuma gününe planladık.

"Yokluğum fark edilmeyebilir bile"



Bu şekilde, ofiste en az zamanı kaçıracaktım. Yokluğum fark edilmeyebilir bile. İşte ben de böyle istedim. Her gece yatmadan önce çocuklarımın odasında fazladan birkaç dakika oyalandım.

Dünyayı umursamadan uyumalarını izledim. Geçen birkaç yıl boyunca dikkatim dağılmış ve onların odasında olmadığım için kendimi suçlu hissediyordum.

Trump ile diyaloğu: Ben Başkanım, her şeyi bilirim

Ameliyattan bir gün önce Trump beni Oval Ofis'e çağırdı ve ekibine kapıyı kapatmasını işaret etti. 'Ameliyat için gergin misin?' diye sordu. 'Bunu nasıl biliyorsunuz?' diye karşılık verdim.

'Ben Başkanım. Her şeyi bilirim. Bu işleri sessiz tutmak istediğini anlıyorum. Ben de böyle şeyleri kendime saklamayı seviyorum. İyi olacaksın. İşle ilgili hiçbir şey için endişelenme.' şeklinde yanıtladı."

"Erken yakaladık"

Kushner, operasyon sırasında doktorun “tiroidin önemli bir bölümünü çıkardığını” yazdı ve ekledi:

"Birkaç gün sonra biyopsi sonuçları geldi ve nodülün gerçekten kanserli olduğunu ortaya çıkardı. Erken yakaladık."