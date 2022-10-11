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    Jens Stoltenberg: NATO, Ukrayna'nın yanında

    Stoltenberg, Rusya'nın nükleer güçlerini yakından izlediklerini söyledi. Ukrayna'ya destek mesajı gönderen Stoltenberg, Putin ve Lukaşenko'ya seslendi.
    • 11.10.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:08
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    Jens Stoltenberg: NATO, Ukrayna'nın yanında

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir kez daha Kiev yönetimine destek açıklaması yaptı.

    NATO savunma bakanları toplantısı öncesi Stoltenberg'den kritik mesajlar geldi.

    Ukrayna savaşını başlatanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu söyleyen Stoltenberg, Putin'in Rus askerlerini Ukrayna'dan çekerek çatışmaları sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

    Ukrayna'ya destek mesajı

    Stoltenberg, "NATO, gerektiği kadar Ukrayna'nın yanındadır." derken, Belarus'a da tepki gösterdi.

    Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya seslenen Stoltenberg, "Bu yasa dışı çatışmada Belarus'un suç ortaklığını durdurmalı." diye konuştu.

    Jens Stoltenberg: NATO, Ukrayna'nın yanında ViDEO

    Stoltenberg: Rusya'nın nükleer güçlerini takip ediyoruz

    Rusya'nın nükleer güçlerini yakından izlediklerini belirten Stoltenberg, "Duruşlarında herhangi bir değişiklik görmedik, ancak teyakkuz halindeyiz." ifadesini kullandı.

    Stoltenberg, müttefiklere karşı hibrit veya siber saldırı teşkil edebilecek her gelişmeyi de yakından izlediklerine dikkati çekti.

    "Rusya savaş alanında kaybediyor"

    AA'nın haberine göre, diğer taraftan Rusya'nın savaş alanında kaybettiği görüşünü savunan NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna'ya düzenlenen son saldırılar, zayıflık işareti." diye ekledi.

    Jens Stoltenberg: NATO, Ukrayna nın yanında #1


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