Jens Stoltenberg, Polonya ve Estonya'yı ziyaret edecek

Jens Stoltenberg, Polonya ve Estonya'yı ziyaret edecek

Genel Sekreter Stoltenberg, NATO kuvvetleri tarafından kullanılan iki üssü inceleyecek. Temasları kapsamında Stoltenberg, iki ayrı görüşme gerçekleştirecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Avrupa'nın doğusunda mülteci akını yaşanıyor.

Çok sayıda Ukraynalı, çatışmalar nedeniyle ülkesini terk ederek komşu ülkelere sığındı.

İKİ KRİTİK ZİYARET

NATO da askeri açıdan alarm durumuna geçti. Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya ve Estonya'ya giderek buradaki askeri üsleri ziyaret edecek.

NATO GÜÇLERİNİN KULLANDIĞI ÜSLERE GİDECEK

Stoltenberg, 1 Mart'ta yapacağı ziyaretlerde Polonya'daki Lask Hava Üssü ile Estonya'daki Tapa Askeri Üssü'ne gidecek. Her iki üs NATO kuvvetleri tarafından da kullanılıyor.

Stoltenberg ayrıca, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.