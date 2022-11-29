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    Jens Stoltenberg: Putin kışı silah gibi kullanıyor

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kış mevsimini silah olarak kullandığını ve bu nedenle Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiğini söyledi.
    • 29.11.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 15:14
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    Jens Stoltenberg: Putin kışı silah gibi kullanıyor

    Romanya’nın başkenti Bükreş’te NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenleniyor.

    Toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basına açıklamalar yaptı.

    "Kışı bir savaş silahı olarak kullanıyor"

    DHA'nın haberine göre Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kış mevsimini silah olarak kullandığını söyledi.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg konuşmasında şunları kaydetti;
    “Başkan Putin'in Ukrayna'yı acımasızca işgalinden bu yana gördüğümüz şey, Başkan Putin'in Ukrayna'da başarısız olduğudur. Gaz altyapısına, elektrik hatlarına saldırarak ve Ukraynalıları sudan, elektrikten, aydınlatmadan ve ısınmadan mahrum etmeye çalışarak daha acımasızca karşılık veriyor. Bu nedenle Ukrayna'yı desteklememiz gerekiyor çünkü Başkan Putin'in kışı bir savaş silahı olarak kullanmaya çalıştığını görüyoruz.”

    Kuleba ile görüşecek

    NATO Müttefiklerinin hava savunma sistemlerinin yanı sıra gaz ve elektrik altyapısının tekrar inşası dahil Ukrayna’ya benzeri görülmemiş bir destek sağladığını vurgulayan Stoltenberg, bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşeceğini belirtti.

    Genel Sekreter, yarınki toplantılarda NATO’nun desteğini göstermek için Gürcistan, Moldova ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geleceğini vurguladı.

    Stoltenberg, toplantılarda Çin ile ilişkilerin de görüşüleceğini ifade ederek “Ayrıca kritik altyapımızın direncini ve Çin'in güvenliğimize, değerlerimize ve ekonomimize dayattığı zorlukları ele alacağız.” dedi.

    Jens Stoltenberg: Putin kışı silah gibi kullanıyor #1


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