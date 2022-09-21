Jens Stoltenberg: Putin'in açıklamaları tehlikeli ve sorumsuzca

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in açıklamaları için 'tehlikeli ve sorumsuzca' yorumunu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölgenin, Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa seslendi.

Putin, konuşması sırasında kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Seferberlik, bugünden itibaren geçerli olacak.

NATO Genel Sekreteri değerlendirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in ülkesinde kısmi seferberliği ilan ettiği açıklamaya ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"Rusya'nın nükleer duruşunda bir değişiklik görmedik"

Nükleer savaş olmamalı diyen Stoltenberg, "Putin'in kısmi seferberlik kararı tehlikeli ve sorumsuzca. NATO, Moskova'nın nükleer silah kullanımının ciddiyeti konusunda hiçbir şeyi yanlış anlamadığından emin olacak. Şu ana kadar Rusya'nın nükleer duruşunda bir değişiklik görmedik.





"Putin, büyük bir hata yaptı"



Putin'in açıklaması tansiyonu yükselten cinstendi ama sürpriz olmadı. Konuşması savaşın istediği gibi gitmediğinin göstergesi. Putin, Ukrayna'yı doğru hesaplayamadı, büyük bir hata yaptı. Daha fazla asker gönderimi Ukrayna'daki çatışmaları artırır. Rus güçleri kötü teçhizata sahip ve düzgün bir komuta zincirine sahip değiller." dedi.