Petrol
91.15
0.58%
Euro
18.158
-0.53%
Dolar
18.3256
0.04%
Altın
984.2
0.43%
Borsa
3256
0.00%
Bitcoin
359.019
1.98%
BTXN Coin
8.04
4.01%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Jens Stoltenberg: Putin'in açıklamaları tehlikeli ve sorumsuzca

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in açıklamaları için 'tehlikeli ve sorumsuzca' yorumunu yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 16:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jens Stoltenberg: Putin'in açıklamaları tehlikeli ve sorumsuzca

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölgenin, Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa seslendi.

    Putin, konuşması sırasında kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Seferberlik, bugünden itibaren geçerli olacak.

    NATO Genel Sekreteri değerlendirdi

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in ülkesinde kısmi seferberliği ilan ettiği açıklamaya ilişkin değerlendirmeler yaptı.

    "Rusya'nın nükleer duruşunda bir değişiklik görmedik"

    Nükleer savaş olmamalı diyen Stoltenberg, "Putin'in kısmi seferberlik kararı tehlikeli ve sorumsuzca. NATO, Moskova'nın nükleer silah kullanımının ciddiyeti konusunda hiçbir şeyi yanlış anlamadığından emin olacak. Şu ana kadar Rusya'nın nükleer duruşunda bir değişiklik görmedik.

    Jens Stoltenberg: Putin in açıklamaları tehlikeli ve sorumsuzca #1

    "Putin, büyük bir hata yaptı"

    Putin'in açıklaması tansiyonu yükselten cinstendi ama sürpriz olmadı. Konuşması savaşın istediği gibi gitmediğinin göstergesi. Putin, Ukrayna'yı doğru hesaplayamadı, büyük bir hata yaptı. Daha fazla asker gönderimi Ukrayna'daki çatışmaları artırır. Rus güçleri kötü teçhizata sahip ve düzgün bir komuta zincirine sahip değiller." dedi.

    Jens Stoltenberg: Putin in açıklamaları tehlikeli ve sorumsuzca #2


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Bingöl'deki arıcı, ayı saldırısına karşı tüfekle nöbet tutuyor
    Yaşam

    Bingöl'deki arıcı, ayı saldırısına karşı tüfekle nöbet tutuyor

    Burcu Kara köyüne gitti
    Magazin

    Burcu Kara köyüne gitti

    Görüş Bildir