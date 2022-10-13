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    Jens Stoltenberg: Putin'in nükleer tehdidi sorumsuzca

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu açıkladı.
    • 13.10.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 18:12
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    Jens Stoltenberg: Putin'in nükleer tehdidi sorumsuzca

    Rusya-Ukrayna arasında 8'inci ayına girilen savaş, hararetini her geçen gün artırıyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Rusya'yı korumak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız, bu bir blöf değil." açıklamaları, Batı'yı alarma geçirmişti.

    Putin'in açıklamaları sonrasında konu birçok küresel çapta tartışma konusu oldu.

    Rusya'nın nükleer silah tehdidi hakkında konuşan bir isim de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

    Gündeme ilişkin açıklama yapan Jens Stoltenberg, Putin’in nükleer tehdidinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu açıkladı.

    "Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli"

    Stoltenberg'in geri kalan açıklamalarından satır başları;

    "Rusya nükleer bir savaşın kazanılamayacağını biliyor. Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli. Nükleer savaşın kazananı olmaz NATO'nun nükleer caydırıcılığının temeli barışı korumaktır.

    Nato'nun nükleer silah kullanmasını gerektirecek koşullar oldukça uzak. Rusya'nın nükleer alıştırmalara başlamasına karşın NATO tetikte olacak. Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ağır sonuçları olur.

    Jens Stoltenberg: Putin in nükleer tehdidi sorumsuzca #1

    "Ukrayna'ya daha fazla silah ve hava savunma sistemi sağlayacağız"

    Ukrayna'ya sunduğumuz desteklerle bazı yerlerde Rusya'ya karşı zafer kazanıldı. Ukrayna'nın kritik altyapısını ve sivilleri korumak için daha fazla silah ve hava savunma sistemi sağlayacağız.

    Son günlerde ABD, Fransa, Hollanda ve Almanya gibi ülkeler hava savunma sistemi desteklerini sunmaya başladı."


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