Jens Stoltenberg: Putin'in savaşı dünyayı şok etti

Jens Stoltenberg: Putin'in savaşı dünyayı şok etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'in savaşı dünyayı şok etti" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon devam ediyor.

Taraflar arasındaki savaşın sona ermesi için yoğun diplomasi çalışmaları devam ediyor.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin NATO kanadından açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı açıklamalarda "Putin'in savaşı dünyayı şok etti. NATO'nun çatışmanın tırmanmasını engelleme sorumluluğu var." ifadelerini kullandı.

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