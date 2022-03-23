Jens Stoltenberg: Putin'in Ukrayna işgali gaddarca

NATO Genel Sektereri Stoltenberg, yarınki zirvede liderlerin Ukrayna'daki savaş konusunda kararlar alacağını, ittifakın caydırıcılığını artırmayı hedefleyeceklerini söyledi.

NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya-Ukrayna gündemi ile NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

NATO Genel Sektereri Jens Stoltenberg ise zirve öncesinde kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.

Savaşla ilgili önemli açıklamalar yapan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı askeri harekatı "gaddarca" kelimesiyle nitelendirdi.

"BU İŞGALE DESTEK VERİLMEMELİ"

Ukrayna'da ortaya çıkan karelerin korkunç ve acı verici olduğunu söyleyen Stoltenberg, "İşgalin sonuçlarını görüyoruz. Bu işgale destek verilmemelidir." dedi.

"NATO İLE RUSYA ARASINDA ÇATIŞMA OLMAMASINI İSTİYORUZ"

Ellerinden geleni yapma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Stoltenberg, "Bizler elimizden geleni yapmak konusunda kararlıyız. Ancak bir amacımız daha var ki NATO ile Rusya arasında çatışma olmasın. Zira bu çok daha fazla kıyım ve ölüme neden olacaktır. Otoriter güçler gitgide kendi isteklerini uygulamaktan çekinmemektedir. Pekin bağımsız devletler konsunda Rusya'dan yana destek vermeye başlamıştır. Bu kapsamda ciddi anlamda dezonformasyon vermeye de başlamıştır. İttifak, Çin'in Rusya'ya teçhizat desteği verdiğinden de endişe etmektedir." ifadelerine yer verdi.

"ZİRVE GÜNDEMİNDE UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ YOK"

Yarınki zirveye de değinen Stoltenberg, "Ukrayna'nın NATO üyeliği zirvenin gündeminde olmayacak." diye konuştu.

"PUTİN BU SAVAŞI BİTİRİP GERÇEK DİPLOMASİYE KATILMALI"

Zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin de liderlere hitap edeceğini belirten Stoltenberg, "Toplantıda bize hitap edecek olan Başkan Zelensky'i ağırlamayı dört gözle bekliyorum. Başkan Putin'in Ukrayna'yı vahşice işgali her gün ölüme ve yıkıma neden oluyor. Müttefikler, Ukrayna'nın cesur halkını desteklemek ve Kremlin'in zulmüne karşı birlik içindedir. Putin bu savaşı bitirmeli, siviller için yardıma ve güvenli geçişe izin vermeli, gerçek diplomasiye katılmalıdır." dedi.

"DÖRT YENİ NATO MUHAREBE GRUBU KONUŞLANDIRILACAK"

Stoltenberg, toplam NATO muharebe grubu sayısının 8’e çıkarılacağını belirterek şöyle devam etti:

"Yarınki zirvede yeni kararlar alacağız. Liderlerin, ittifakın doğu kısmındaki güçlerimizde büyük artışlarla NATO'nun duruşunu tüm alanlarda güçlendirmeyi kabul etmelerini bekliyorum. Karada, havada ve denizde. İlk adım, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da dört yeni NATO muharebe grubunun konuşlandırılmasıdır. Bu, Baltık ülkeleri ve Polonya'daki mevcut güçlerimizle birlikte, doğu kanadında sekiz çok uluslu NATO muharebe grubuna sahip olacağımız anlamına geliyor."



"KİMYASAL SİLAH KULLANIMI ÇATIŞMANIN BOYUTUNU DEĞİŞTİRİR"

Rusya tarafından sık sık gündeme getirilen 'kimyasal silah' kullanımı hakkında da açıklamalar yapan Stoltenberg, şunları söyledi:

"Kimyasal silah kullanımı çatışmanın çehresini tamamen değiştirecektir. Uluslararası hukukun ihlali olacaktır.

"CİDDİ SONUÇLARI OLUR"

Kimyasal silah kullanımı kabul edilemez ve ciddi sonuçları olacaktır.

"UKRAYNA İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna kendisini savunma hakkına sahiptir. Ukraynalıların bu temel hakkı korumalarına yardımcı oluyoruz. Müttefikler 2014'ten beri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitti ve yeteneklerini güçlendirdi. Bu eğitimi şimdi büyük bir cesaretle ön saflarda uygulamaya koyuyorlar. Son aylarda müttefikler askeri desteği artırdı. Tanksavar ve hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, yakıt ve mühimmatın yanı sıra mali yardım sağlamak ve milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktayız. Yarın müttefiklerin Ukrayna’ya ek destek için anlaşma sağlamasını bekliyorum."

"CAYDIRICILIĞIMIZI YENİDEN DÜZENLEMELİYİZ"

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin güvenlik kapsamında yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Artık ittifak genelinde yüz binlerce müttefik birlik yüksek düzeyde hazır durumda. Çoğunlukla ittifakın doğu kesiminde bulunan doğrudan NATO Komutanlığında 40 bin kuvvet ve 100 bin ABD askeri bulunuyor. Hepsi büyük hava ve deniz gücü tarafından destekleniyor. Güvenliğimiz konusunda yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu yüzden caydırıcılığımızı ve savunmamızı daha uzun vadede yeniden düzenlemeliyiz." diye konuştu.