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- Jens Stoltenberg, Rusya - Ukrayna Savaşı'nın sonucuyla ilgili konuştu
Jens Stoltenberg, Rusya - Ukrayna Savaşı'nın sonucuyla ilgili konuştu
- Haber Merkezi
- 15.10.2022 - 14:10
- Güncelleme : 15.10.2022 - 14:43
NATO ülkeleri, Rusya ile çatışmaları sürdüren Ukrayna'ya silah yardımına devam ediyor.
Askeri ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savaşın olası sonucuna dair görüşünü paylaştı.
"Ukrayna savaşı kazanır" yorumu
CNN yayınında Christiane Amanpour'un sorularını yanıtlayan Stoltenberg, "Ukrayna'nın bu savaşı kazanabileceği fikrine katılıyorum." dedi.
Stoltenberg, son haftalarda Ukraynalı güçlerin önemli kazanımlar sağladığına dikkati çekti.
Jens Stoltenberg, Rusya - Ukrayna Savaşı'nın sonucuyla ilgili konuştu ViDEO
"Bu zafer, cesur Ukrayna askerlerine ait"
NATO Genel Sekreteri, "Bu zafer, elbette cesur Ukrayna askerlerine ait." diye konuştu.
Diğer taraftan ittifak üyelerinin sağladığı desteği vurgulayan Stoltenberg, sözlerini şu şekilde tamamladı:
NATO ülkelerinin yardımlarını hatırlattı
"Ancak Ukrayna'nın NATO müttefiklerinden ve ortaklarından gelişmiş ekipman, HIMARS, silahlar, mühimmatlar ve yakıtlar alması, onlara bu önemli kazanımları sağladı."