Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun Kiev yönetimine askeri desteğine vurgu yaptı. Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kazanabileceğini söyledi.

NATO ülkeleri, Rusya ile çatışmaları sürdüren Ukrayna'ya silah yardımına devam ediyor.

Askeri ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savaşın olası sonucuna dair görüşünü paylaştı.

"Ukrayna savaşı kazanır" yorumu

CNN yayınında Christiane Amanpour'un sorularını yanıtlayan Stoltenberg, "Ukrayna'nın bu savaşı kazanabileceği fikrine katılıyorum." dedi.

Stoltenberg, son haftalarda Ukraynalı güçlerin önemli kazanımlar sağladığına dikkati çekti.

Jens Stoltenberg, Rusya - Ukrayna Savaşı'nın sonucuyla ilgili konuştu ViDEO

"Bu zafer, cesur Ukrayna askerlerine ait"

NATO Genel Sekreteri, "Bu zafer, elbette cesur Ukrayna askerlerine ait." diye konuştu.

Diğer taraftan ittifak üyelerinin sağladığı desteği vurgulayan Stoltenberg, sözlerini şu şekilde tamamladı:

NATO ülkelerinin yardımlarını hatırlattı

"Ancak Ukrayna'nın NATO müttefiklerinden ve ortaklarından gelişmiş ekipman, HIMARS, silahlar, mühimmatlar ve yakıtlar alması, onlara bu önemli kazanımları sağladı."