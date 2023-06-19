Jens Stoltenberg: Rusya'nın dikte ettiği anlaşmayı kabul etmek adil barış değil Herkesin savaşın sona ermesini istediğini belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, adil bir barışın, Rusya tarafından dikte edilen bir anlaşmayı kabul etmek anlamına gelmediğini söyledi.

DHA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya ziyareti kapsamında Berlin’de Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir araya geldi.

İkili, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"Adil bir barış olmaz"

Stoltenberg, Ukrayna’nın karşı saldırısının devam ettiğini belirterek, “Ukraynalılar ne kadar çok toprağı özgürleştirebilirlerse, müzakere masasında elleri o kadar güçlü olacaktır. Hepimiz bu savaşın sona ermesini istiyoruz. Ancak adil bir barış, çatışmayı dondurmak ve Rusya tarafından dikte edilen bir anlaşmayı kabul etmek anlamına gelemez. NATO, çatışmanın tarafı değildir.

BM Şartı'nda yer alan meşru müdafaa hakkı konusunda Ukrayna'nın yanındayız. Almanya'yı da Ukrayna'ya askeri, mali ve insani yardım sağlama konusundaki öncü rolü ve son olarak Ukrayna'ya 64 Patriot füzesi daha gönderme kararı dolayısıyla takdir ediyorum. Bu hayat kurtaracaktır.” şeklinde konuştu.

“Zirvede müttefikler Ukrayna'nın üyelik hedeflerini ele alacaklar"

Görüşmede ayrıca uzun vadeli desteğin de ele alındığını ifade eden Stoltenberg, gelecek ayki Vilnius Zirvesi’nin, Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik ailesinin bağımsız ve demokratik bir üyesi olarak geleceğine yönelik bir vizyon ortaya koyacağını söyledi.

Vilnius’ta alınacak kararların Ukrayna’yı NATO’ya daha da yakınlaştıracağını vurgulayan Stoltenberg, “Zirvede müttefikler Ukrayna'nın üyelik hedeflerini ele alacaklar. Müttefikler Ukrayna için uzun dönem bir yardım paketi üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca her iki tarafı da ilgilendiren güvenlik konularında ortak istişarelerde bulunmak üzere yeni bir NATO-Ukrayna Konseyi kurmak için çalışıyoruz. Vilnius'ta alacağımız kararlar Ukrayna'yı NATO'ya daha da yakınlaştıracaktır.” dedi.

NATO'nun güçlendirilmesi gündemde

NATO’nun caydırıcılığının ve savunmasının güçlendirilmesi konusunun da ele alındığını söyleyen Genel Sekreter Stoltenberg, bu konunun Vilnius Zirvesi gündeminin üst sıralarında yer alacağını ifade etti.

Stoltenberg sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şimdi, atanmış güçler ve kabiliyetler ve yüksek hazırlık seviyeleri ile yeni bölgesel planları uygulamaya koyuyoruz. Almanya bu konuda önemli bir rol oynayacaktır. Litvanya'daki çok uluslu savaş grubumuza liderlik etmeniz de dahil olmak üzere NATO'ya daha şimdiden binlerce asker tahsis ettiniz.



Almanya'nın NATO'ya olan güçlü bağlılığınızı teyit eden ilk ulusal güvenlik stratejisini memnuniyetle karşılıyorum. Almanya'nın, Kritik Denizaltı Altyapısının Güvenliği için yeni bir NATO Denizcilik Merkezi kurulmasına öncülük etmesinden dolayı da müteşekkirim. Bu merkez durumsal farkındalığımızı arttıracak ve denizlerdeki varlığımızı güçlendirecektir.”

Kosova'da yaşanan durum ele alındı

Stoltenberg son olarak Kosova’daki durumun da ele alındığını belirterek, “NATO'nun Birleşmiş Milletler görevine olan bağlılığı sarsılmazdır. Kuvvetlerimiz KFOR, Kosova'daki tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir. Tüm tarafları gerilimi tırmandıracak adımları durdurmaya ve Avrupa Birliği'nin liderliğinde yürütülen diyaloğa derhal geri dönmeye çağırıyoruz.” şeklinde konuştu.

Tatbikata katılacak

Stoltenberg ayrıca yarın NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı olan Air Defender 23 tatbikatına katılacağını ifade ederek, “Halkımızı güvende tutmak için güvenliğimize yatırım yapmaya devam etmeliyiz.” dedi.

"Görev süremin uzatılmasını isteme niyetim yok"

Öte yandan Stoltenberg kendisine NATO’daki görevini uzatıp uzatmayacağına dair yöneltilen soruya, “Bu konuda söyleyecek yeni bir şeyim yok, görev süremin uzatılmasını istemek gibi bir niyetim de yok. Tek planım Genel Sekreter olarak görevime odaklanmak ve bu sonbaharda görev sürem bitene kadar burada işimi yapmak ve gerçekten başka bir planım yok.” şeklinde cevap verdi.