Jens Stoltenberg: Rusya'nın uçurumdan dönmesi için geç değil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, soğuk savaştan bu yana ilk kez böyle bir gerginlik yaşandığını söyleyen Stoltenberg, Rusya'ya geri adım için geç olmadığını hatırlattı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına bilgi vererek soruları yanıtladı.

"KİMSE YANLIŞ HESAP YAPMASIN"

Ukrayna-Rusya geriliminde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Stoltenberg, kimsenin yanlış hesap yapmaması gerektiğini söyledi.

Soğuk savaştan beri ilk kez böyle bir gerginlik yaşandığını vurgulayan Stoltenberg, şu açıklamalarda bulundu:

"RUSYA'NIN UÇURUMDAN DÖNMESİ İÇİN GEÇ DEĞİL"

“Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil. Kimse yanlış hesap yapmasın. Rusya 100 binden fazla asker yığdı. Aylar önce gerçekleşmişti.

"DURUM NET DEĞİL"

Biz niyetleri konusunda net olduğumuzu söylemedik. Ne yapacakları konusunda hergangi bir şey net değil. Soğuk savaştan beri ilk kez böyle bir şey görüyoruz.

UZUN DÖNEMLİ ÖNLEM VURGUSU

Durum net olmadığı için eğer güç kullanırlarsa yaptırımlar söz konusu olacak. Kademeli olarak bir gelişme görürsek NATO Rusya'nun güç kullanmayacağına ikna olursa bir mesaj gösterme ihtiyacımız var.

NATO ülkesini tehdit etmemesi gerekiyor. Daha uzun dönemli bir önlemler konuşmak gerekiyor."