Euro
15.51
0.40%
Dolar
13.63
0.24%
Altın
817.73
0.91%
Borsa
2041
0.16%
Bitcoin
595.024
-1.04%
BTXN Coin
36.85
-2.15%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 9 C

    Jens Stoltenberg: Rusya'nın uçurumdan dönmesi için geç değil

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, soğuk savaştan bu yana ilk kez böyle bir gerginlik yaşandığını söyleyen Stoltenberg, Rusya'ya geri adım için geç olmadığını hatırlattı.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 19:13
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 19:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jens Stoltenberg: Rusya'nın uçurumdan dönmesi için geç değil

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına bilgi vererek soruları yanıtladı.

    "KİMSE YANLIŞ HESAP YAPMASIN"

    Ukrayna-Rusya geriliminde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Stoltenberg, kimsenin yanlış hesap yapmaması gerektiğini söyledi.

    Soğuk savaştan beri ilk kez böyle bir gerginlik yaşandığını vurgulayan Stoltenberg, şu açıklamalarda bulundu:

    "RUSYA'NIN UÇURUMDAN DÖNMESİ İÇİN GEÇ DEĞİL"

    “Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil. Kimse yanlış hesap yapmasın. Rusya 100 binden fazla asker yığdı. Aylar önce gerçekleşmişti.

    "DURUM NET DEĞİL"

    Biz niyetleri konusunda net olduğumuzu söylemedik. Ne yapacakları konusunda hergangi bir şey net değil. Soğuk savaştan beri ilk kez böyle bir şey görüyoruz.

    UZUN DÖNEMLİ ÖNLEM VURGUSU

    Durum net olmadığı için eğer güç kullanırlarsa yaptırımlar söz konusu olacak. Kademeli olarak bir gelişme görürsek NATO Rusya'nun güç kullanmayacağına ikna olursa bir mesaj gösterme ihtiyacımız var.

    NATO ülkesini tehdit etmemesi gerekiyor. Daha uzun dönemli bir önlemler konuşmak gerekiyor."

    Jens Stoltenberg: Rusya nın uçurumdan dönmesi için geç değil #1


    İlginizi Çekebilir

    Israeli President Herzog to visit Turkey in March
    World

    Israeli President Herzog to visit Turkey in March

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Muğla'da 111 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Muğla'da 111 düzensiz göçmen yakalandı

    Görüş Bildir