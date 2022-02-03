Jens Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı

Brüksel'de konuşan Stoltenberg, Ukrayna etrafında artan askeri hareketliliğe dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ile Brüksel'de görüştü.

Görüşmenin ardından Stoltenberg ve Kovacevski, ortak basın toplantısı düzenledi.

"100 BİNİ AŞTI"

Stoltenberg'in gündeminde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ve Ukrayna sınırında artan Rus askeri varlığı vardı.

Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı." dedi.

BELARUS'A 30 BİN ASKERİ BİRLİK VE MODERN SİLAH SEVKİYATI

Rus ordusunun son iki günde Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini gördüklerini belirten Stoltenberg, Rusya'nın Belarus'a yaklaşık 30 bin askeri birlik ve modern silah sevk ettiğini açıkladı.

Sevkiyatın, Moskova'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana söz konusu ülkeye yaptığı en büyük askeri konuşlandırma olduğuna dikkat çekiliyor.

ÖZEL HAREKAT KUVVETLERİ, SAVAŞ UÇAKLARI, FÜZELER...

Jens Stoltenberg, Belarus'a askeri konuşlandırmanın Speznaz özel harekat kuvvetleri, Su-35 savaş uçakları, İskender füzeleri ve S-400 hava savunma sistemlerini içerdiğini ifade etti.

Stoltenberg, "Bütün bunlar, Rusya'nın yıllık nükleer kuvvet tatbikatı ile birleştirilecek." diye ekledi.

"ORTAK GÜVENLİĞE BAĞLILIĞIN GÜÇLÜ GÖSTERGESİ"

NATO Genel Sekreteri ayrıca, "Dün ABD'nin Almanya, Polonya ve Romanya'ya ek güçler konuşlandıracağını açıklaması, ortak güvenliğe bağlılığının güçlü bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Kovacevski de Rusya'ya diyalog ve gerilimi azaltma çağrısı yaptı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını belirtti.