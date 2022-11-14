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    Jens Stoltenberg: Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz

    Stoltenberg, "Putin'in amacı Ukrayna'yı bu kış soğuk ve karanlıkta bırakmak" dedi. NATO lideri, Kiev'e destek mesajı verdi.
    • 14.11.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 18:02
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    Jens Stoltenberg: Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasında barışla sonuçlanması beklenen, ancak aksayan müzakereleri değerlendirdi.

    Lahey'de Hollandalı yetkililerle ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Rusya ile savaşı sona erdirmede müzakereler için hangi şartların kabul edilebilir olduğuna karar vermenin Ukrayna'ya bağlı olduğunu söyledi.

    "Rusya'yı küçümsemeyin" uyarısı yaptı

    Stoltenberg, "Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz. Rus Silahlı Kuvvetleri, çok sayıda birliğin yanı sıra önemli yetenekleri elinde tutuyor." dedi.

    "Önümüzdeki aylar zor olacak." diyen Stoltenberg, "Putin'in amacı Ukrayna'yı bu kış soğuk ve karanlıkta bırakmak. Bu yüzden yolda kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

    Jens Stoltenberg: Rusya yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz #1

    Stoltenberg: Karar vermek Ukrayna'ya ait

    Reuters'ın haberine göre, savaşı sona erdirmek için Rusya ile ne zaman ve nasıl müzakere etmek istediğine karar vermenin Ukrayna'ya bağlı olduğunu anımsatan Stoltenberg, şöyle devam etti:

    "Can kaybı ve ülkeye verilen zarar açısından en yüksek bedeli ödüyorlar. Bu nedenle, ne tür koşulların kabul edilebilir olduğuna karar vermek Ukrayna'ya ait.

    Kiev'e destek mesajı

    Masanın etrafında olup bitenler, temelde savaş alanındaki durumla bağlantılı. Öyleyse yapmamız gereken, Ukrayna'yı desteklemek ve onların elini güçlendirmek.

    Böylece bir aşamada Ukrayna'nın Avrupa'da bağımsız bir egemen ulus olarak hüküm sürdüğü müzakereler olabilir."

    Jens Stoltenberg: Rusya yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz #2


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