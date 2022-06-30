Jens Stoltenberg: Türkiye, Ukrayna'nın tahıl ürünleri için önemli role sahip

Stoltenberg, "Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasında Türkiye çok önemli bir rol oynuyor" dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Liderler Zirvesi düzenlendi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve sonrası basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

"Çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz"

Stoltenberg, "Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz." dedi.

Ukrayna, Rusya ile yaşadığı çatışmalar nedeniyle, tahıl ürünlerini limanlardan çıkaramıyor.

"Türkiye önemli rol oynuyor"

Bu konuya değinen Stoltenberg, "Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasında Türkiye çok önemli bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.

"Resmi imza salı günü atılacak"

AA'nın aktardığına göre, Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in durumuna ilişkin ise "NATO'ya davet edilmeleri kararını burada aldık. Resmi imza, dışişleri bakanları ile gelecek salı günü atılacak." diye konuştu.