Jens Stoltenberg: Türkiye'nin kaygıları meşru

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg; Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki duruşuna yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının üzerine İsveç ve Finlandiya'dan gelen NATO hamlesi, Türkiye'nin karşı çıkması üzerine üç ülke arasında müzakere sürecini başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm açıklamalarında terör örgütü PKK destekçilerinin NATO'ya üye olamayacağını vurgularken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"Türkiye'nin kaygıları meşru"

Türkiye'nin kaygılarının meşru olduğunu belirten Jens Stoltenberg, "Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye’den daha fazla terör saldırısıyla karşılaşmadığını kabul etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Jens Stoltenberg, Madrid'de gerçekleşecek NATO Zirvesi'nin İsveç ve Finlandiya'nın başvurularının onaylanması için son tarih olmadığını da söyledi.