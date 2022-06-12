Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
480.000
-3.41%
BTXN Coin
9.04
-8.03%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Hafif yağmur 21 C

    Jens Stoltenberg: Türkiye'nin kaygıları meşru

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg; Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki duruşuna yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.
    • 12.06.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 16:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jens Stoltenberg: Türkiye'nin kaygıları meşru

    Rusya-Ukrayna savaşının üzerine İsveç ve Finlandiya'dan gelen NATO hamlesi, Türkiye'nin karşı çıkması üzerine üç ülke arasında müzakere sürecini başlattı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm açıklamalarında terör örgütü PKK destekçilerinin NATO'ya üye olamayacağını vurgularken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

    "Türkiye'nin kaygıları meşru"

    Türkiye'nin kaygılarının meşru olduğunu belirten Jens Stoltenberg, "Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye’den daha fazla terör saldırısıyla karşılaşmadığını kabul etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

    Jens Stoltenberg, Madrid'de gerçekleşecek NATO Zirvesi'nin İsveç ve Finlandiya'nın başvurularının onaylanması için son tarih olmadığını da söyledi.

    Jens Stoltenberg: Türkiye nin kaygıları meşru #1


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Yıldız Tilbe’den Zara’ya tepki: O nimet sizi çarpsın
    Medya

    Yıldız Tilbe’den Zara’ya tepki: O nimet sizi çarpsın

    Çanakkale'de eşini silah zoruyla kaçıran muhtar tutuklandı
    İç Haber

    Çanakkale'de eşini silah zoruyla kaçıran muhtar tutuklandı

    Görüş Bildir