Jens Stoltenberg: Türkiye'yi ziyaret edeceğim

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın durumunu ele almak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ile NATO karargahında görüştükten sonra açıklama yapan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin konuştu.

Ankara ile her iki İskandinav ülkesinden heyetler arasında iadesi istenen isimlerle ilgili görüşmeler devam ediyor.

İsveç ve Finlandiya için Türkiye'ye gelecek

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Stockholm ve Helsinki'nin üyelik sürecini ele alacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri, bu kapsamda Erdoğan ile görüşmek üzere yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

"Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim"

Stoltenberg, "İsveç ve Türkiye'nin ortak muhtırayı uygulamak için birlikte çalışmalarını memnuniyetle karşılıyorum." şeklinde konuştu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini anımsatan Stoltenberg, "Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için ben de Türkiye'ye gideceğim." diye ekledi.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin, 30 üye ülkenin parlamentosunda onaylanacağından "emin" olduğunu kaydetti.

Stoltenberg: Putin'in kazanmasına izin veremeyiz

Sözü Rusya-Ukrayna Savaşı'na getiren Stoltenberg, NATO'nun askeri destek sağlayarak Kiev'in müzakere masasındaki elini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg, "NATO, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova-Kiev savaşını kazanmasına izin veremez. Bu, Ukraynalılar için bir trajedi olur." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'yı desteklemeye hazırız"

Bir soru üzerine, Ukrayna'daki savaşın ne kadar süreceği konusunda spekülasyon yapmayacağını belirten Stoltenberg, "Ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna'yı desteklemeye hazırız." dedi.

Stoltenberg, sözlerini "Ukrayna'nın müzakere masasında neler başarabileceğinin tamamen savaş alanındaki gücüne bağlı olduğunu biliyoruz." diyerek tamamladı.