Petrol
86.85
-0.88%
Euro
19.0714
-0.85%
Dolar
18.6209
0.06%
Altın
1.042
-0.35%
Borsa
4531
0.00%
Bitcoin
306.988
-3.46%
BTXN Coin
6.03
-3.82%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Jens Stoltenberg: Türkiye'yle NATO sürecinin uzaması oldukça normal

    NATO'ya iki yeni katılım ihtimaliyle ilgili Stoltenberg'den yeni bir açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jens Stoltenberg: Türkiye'yle NATO sürecinin uzaması oldukça normal

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuştu.

    Stoltenberg'in gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın 30 üyeli askeri ittifaka katılım süreci vardı.

    Türkiye, terörle mücadele kapsamında her iki ülkeden şüpheli isimlerin iadesini istiyor.

    İsveç'in üyeliğinin erteleneceğini düşünmüyor

    Sürecin zaman almasının ve yaşanan tartışmaların normal olduğunu belirten Stoltenberg, halihazırda 28 ülkenin Helsinki ve Stockholm'ün katılımına onay verdiğini, bunun da hızlı ilerleyen bir süreç olduğunu söyledi.

    SVT, haberi, "NATO şefi, İsveç'in üyeliğinin erteleneceğini düşünmüyor" diye aktardı.

    Stoltenberg'den NATO üyeliği açıklaması

    Stoltenberg, söz konusu röportajında, "İsveç ve Finlandiya'nın terör yasalarını keskinleştirmek, terörle mücadelede iş birliğini artırmak ve silah ihracatındaki yanlışları düzeltmek için her şeyi gözden geçirdik." dedi.

    PKK'nın, Avrupa Birliği ve henüz NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya tarafından terör örgütü olarak sınıflandırıldığını söyleyen Genel Sekreter, şu şekilde konuştu:

    "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında daha yakın iş birliğinin olması iyi"

    "PKK gibi örgütlerle mücadele edebilmek için İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında daha yakın iş birliğinin olması iyi bir şey."

    Jens Stoltenberg: Türkiye yle NATO sürecinin uzaması oldukça normal #1


    Üvey ağabeyini öldüren kardeşin cezası düştü
    3. Sayfa

    Üvey ağabeyini öldüren kardeşin cezası düştü

    İran’da mollaların eğitim aldığı medreseler yakıldı
    Dünya

    İran’da mollaların eğitim aldığı medreseler yakıldı

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Görüş Bildir