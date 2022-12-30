Jens Stoltenberg, Ukrayna için daha fazla silah istedi

Jens Stoltenberg, Ukrayna için daha fazla silah istedi

Stoltenberg, barışa giden yolun Kiev yönetimine askeri destekten geçtiğini belirtti.

NATO'dan, Ukrayna'ya yönelik daha fazla silah tedariki çağrılarına bir yenisi eklendi.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelere seslendi.

NATO üyelerine seslendi

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Stoltenberg, "Müttefikleri daha fazlasını yapmaya çağırıyorum. Ukrayna'nın üstün geldiğinden ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kazanmadığından emin olmak tüm güvenlik çıkarlarımızadır." dedi.

Ukrayna'nın mevcut sistemler için yeterli mühimmat almasının daha önemli olduğunu söyleyen Stoltenberg, mühimmat ve yedek parça ihtiyacını "muazzam" şeklinde niteledi.

Zelensky'nin silah talepleri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, geçen hafta, bir grup Batılı lidere hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı koyma çabalarına yardımcı olmak üzere çeşitli silahlar ve hava savunma sistemleri talebinde bulundu.

"Barışa giden en hızlı yol, Ukrayna'ya askeri destekten geçiyor"

Ayrıca ABD, geçen hafta Patriot hava savunma sistemi de dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyar dolarlık ek askeri yardımı açıkladı.

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya askeri desteğin "barışa giden en hızlı yol" olduğunu söylerken, şunları aktardı:

"Savaş, müzakere masasında bitecek"

"Çoğu savaşın müzakere masasında sonlandığını biliyoruz. Muhtemelen bu (Rusya-Ukrayna) savaş da öyle olacak. Ukrayna'nın bu müzakerelerde neler başarabileceğinin askeri duruma bağlı olduğunun da farkındayız."