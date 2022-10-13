Jens Stoltenberg'den Ukrayna açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Belçika'daki Savunma Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılacağı toplantı öncesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Savunma Bakanı Llody Austin basın açıklaması yaptı.

Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşında kimin tarafında olduğunu bir kez daha vurguladı.

"Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız"

Stoltenberg, "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız. Desteğimizi artıracağız ve özellikle Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

"Putin'in toprak bütünlüğüne saygı duyması için açık bir çağrı"

Stoltenberg, uluslararası toplumdan oldukça güçlü mesajlar aldıklarını dile getirerek, “BM’de yapılan oylama, Ukrayna topraklarının yasadışı ilhakının açıkça kınanması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duyması için açık bir çağrıdır.” ifadelerini kullandı.

Temel değerler için kurallara uyan uluslararası yasalara bağlı kalınmasını gerektiğini dile getiren Stoltenberg, “NATO’daki ABD liderliği kritik öneme sahip.” açıklamasını yaptı.

"NATO topraklarının her karışını savunmaya hazırız"

NATO ile aynı görüşte olduğunu aktaran ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Ukrayna'ya desteğimizin devam edeceğimizi sürekli belirttik. Sürekli belirtmeye devam edeceğimiz bir diğer konuysa ne zaman olursa olsun NATO topraklarının her karışını savunmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"İsveç ve Finlandiya'yı birlikte görmeyi dört gözle bekliyorum"

Ukrayna’ya yönelik güvenlik desteğinin artırılmasından memnun olduğunu belirten ABD’li Bakan, “Gelecekte aynı noktada İsveç ve Finlandiya’yı birlikte görmeyi dört gözle bekliyorum.” dedi.