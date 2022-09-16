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    Jens Stoltenberg'den, Ukrayna'da uzun vadeli savaşa hazırlanma çağrısı

    Ukrayna savaşını değerlendiren Stoltenberg, "Uzun mesafe için hazırlıklı olmalıyız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 16:18
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    Jens Stoltenberg'den, Ukrayna'da uzun vadeli savaşa hazırlanma çağrısı

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya Savaşı konusunda açıklamada bulundu.

    Stoltenberg, 24 Şubat'ta başlayan çatışmaların, uzun süre devam edeceğini düşünüyor.

    BBC Radyosu'na demeç veren Stoltenberg, Ukrayna'nın Rus birliklerine karşı saldırısının "çok etkili" olduğunu söyledi, ancak savaşın sonunun henüz görünmediğini belirterek, ulusların uzun dönemli çatışmalara hazırlanmaları gerektiği konusunda uyardı.

    "Son derece cesaret verici"

    Stoltenberg, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin toprakları geri alabildiğini ve ayrıca Rus hatlarının gerisini vurabildiğini görmek elbette son derece cesaret verici." dedi.

    "Uzun mesafe için hazırlıklı olmalıyız"

    Savaşın gidişatına değinen Stoltenberg, "Aynı zamanda, bunun savaşın sonunun başlangıcı olmadığını anlamalıyız. Uzun mesafe için hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna'nın karşı saldırıları

    Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Herson çevresinde güneye yönelik karşı saldırı başlattı.

    Ukrayna'nın, Rus ikmal hatlarına, mühimmat üslerine ve Kırım'daki Saki Hava Üssü'ne yönelik saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

    Jens Stoltenberg den, Ukrayna da uzun vadeli savaşa hazırlanma çağrısı #1

    Jens Stoltenberg den, Ukrayna da uzun vadeli savaşa hazırlanma çağrısı #2

    Jens Stoltenberg den, Ukrayna da uzun vadeli savaşa hazırlanma çağrısı #3


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