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    Jens Stoltenberg'in Türkiye'yi ziyaret tarihleri belli oldu

    Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini ele almak üzere temaslarda bulunacak.
    • 02.11.2022 - 17:28
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    Jens Stoltenberg'in Türkiye'yi ziyaret tarihleri belli oldu

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ziyaretine hazırlanıyor.

    Stoltenberg, 3-5 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye gelerek çeşitli temaslarda bulunacak.

    Erdoğan, Çavuşoğlu ve Akar ile görüşecek

    NATO'dan yapılan duyuruya göre, Stoltenberg, temasları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek.

    Çanakkale'yi ziyaret edecek

    Stoltenberg, 3 Kasım'da Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 4 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelecek Stoltenberg aynı gün Çanakkale'yi de ziyaret edecek.

    İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyelik süreci masada

    AA'nın haberine göre, Stoltenberg'in görüşmelerinde İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

    Jens Stoltenberg in Türkiye yi ziyaret tarihleri belli oldu #1

    Türkiye ziyareti öncesi iki ülkeyle telefon trafiği

    NATO Genel Sekreteri, Türkiye ziyareti öncesinde dün Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

    Stoltenberg'den sonra İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'un da 8 Kasım'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.


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