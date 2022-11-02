Jens Stoltenberg'in Türkiye'yi ziyaret tarihleri belli oldu

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini ele almak üzere temaslarda bulunacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ziyaretine hazırlanıyor.

Stoltenberg, 3-5 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye gelerek çeşitli temaslarda bulunacak.

Erdoğan, Çavuşoğlu ve Akar ile görüşecek

NATO'dan yapılan duyuruya göre, Stoltenberg, temasları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek.

Çanakkale'yi ziyaret edecek

Stoltenberg, 3 Kasım'da Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 4 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelecek Stoltenberg aynı gün Çanakkale'yi de ziyaret edecek.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyelik süreci masada

AA'nın haberine göre, Stoltenberg'in görüşmelerinde İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Türkiye ziyareti öncesi iki ülkeyle telefon trafiği

NATO Genel Sekreteri, Türkiye ziyareti öncesinde dün Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

Stoltenberg'den sonra İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'un da 8 Kasım'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.