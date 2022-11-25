Jens Stoltenberg:Putin kazanırsa, bedel ödeyeceğiz

Stoltenberg, Avrupa’nın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bedelini ödediğini, Putin’in kazanması durumunda ise bu bedelin daha yüksek olacağını söyledi.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te 29-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değindi.

Gelecek hafta Bükreş’te düzenlenecek toplantıda Avrupa-Atlantik huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye devam eden Rusya’nın Ukrayna’daki yasadışı savaşını ele alacaklarını belirten Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da başarısızlığa uğradığını söyledi.

“Ukrayna için kışa korkunç bir başlangıç”

DHA’nın haberine göre; Putin’in bu başarısızlığa ‘daha fazla gaddarlıkla’ karşılık verdiğini ifade eden Stoltenberg, “Şehirlere ve sivil altyapıya yönelik kasıtlı füze saldırıları dalgaları Ukraynalıları ısıdan, ışıktan ve yiyecekten mahrum bırakıyor. Bu, Ukrayna için kışa korkunç bir başlangıç. Artan enerji ve gıda fiyatları ile bu aynı zamanda Avrupa'nın geri kalanı ve dünya çapında da zor zamanlar.” dedi.

“Putin'in kazanmasına izin verirsek, yüksek bir bedel ödeyeceğiz”

Putin’in kazanması durumunda gelecek yıllarda herkesin çok daha yüksek bir bedel ödeyeceğini belirten Stoltenberg, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Evet, hepimiz Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bedelini ödüyoruz. Ama biz bu bedeli para ile öderken, Ukraynalılar bu bedeli kanlarıyla ödüyor. Eğer Putin'in kazanmasına izin verirsek, önümüzdeki yıllarda hepimiz çok daha yüksek bir bedel ödeyeceğiz.





“Ukrayna'yı desteklemek bizim güvenlik çıkarımızadır”

Putin ve diğer otoriter liderler gücün ödüllendirildiğini görürlerse amaçlarına ulaşmak için tekrar güç kullanacaklardır. Bu dünyamızı daha tehlikeli ve hepimizi de daha savunmasız hale getirir. Dolayısıyla Ukrayna'yı desteklemek bizim güvenlik çıkarımızadır.

“Ukrayna saldırganlığın kurbanı”

Bu savaşın ne hakkında olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Rusya saldırgandır. Ukrayna saldırganlığın kurbanı. Ve tabii ki Ukrayna'nın kendini savunma hakkı var. Ukrayna'nın bu hakkı korumasına yardım ediyoruz.”

“NATO, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek”

NATO’nun Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğini hatırlatan Stoltenberg, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Saldırgan kazanırsa, baskı ve otokrasi, özgürlük ve demokrasiye üstün gelirse kalıcı bir barış olmayacak. Savaşların çoğu müzakerelerle biter. Ancak müzakere masasında ne olacağı, savaş alanında ne olduğuna bağlıdır. Bu nedenle barışçıl çözüm şansını artırmanın en iyi yolu Ukrayna'yı desteklemektir. Yani NATO, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek.

Geri adım atmayacağız. Müttefikler benzeri görülmemiş bir askeri destek sağlıyor. Ve dışişleri bakanlarının da ölümcül olmayan desteği artırmayı kabul etmelerini bekliyorum.

Kapsamlı Yardım Paketimiz aracılığıyla NATO, yakıt, tıbbi malzeme, kış ekipmanı ve insansız hava aracı sinyal bozucuları sağlıyor. Katkılarından dolayı tüm müttefiklere teşekkür ediyorum ve Bükreş'teki toplantımızda daha fazlası için çağrıda bulunacağım.

Uzun vadede Ukrayna'nın Sovyet dönemi teçhizatından modern NATO standartlarına, ilkesine ve eğitimine geçişine yardımcı olacağız. Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarını ve uzun vadeli desteğimizi görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya geleceğiz.

Bosna Hersek, Gürcistan ve Moldova dışişleri bakanlarıyla da görüşeceğiz. Üç ortağımız birçok farklı şekilde Rus baskısıyla karşı karşıya. Bu nedenle, toplantımızda onların bağımsızlıklarını korumalarına yardımcı olmak ve kendilerini savunma yeteneklerini güçlendirmek için daha ileri adımlar atacağız.”

“Ukrayna'daki savaş, Rus gazına olan tehlikeli bağımlılığımızı gösterdi”

Gelecek hafta düzenlenecek toplantıda ayrıca NATO Dışişleri Bakanlarının, NATO’nun dirençliliğini güçlendirmenin yollarını ve Çin’in ortaya koyduğu zorlukları ele alacaklarını ifade eden Stoltenberg, “Çin düşman değil. Ancak askeri modernleşmeyi hızlandırıyor, Kuzey Kutbu'ndan Batı Balkanlar'a, uzaydan siber uzaya kadar varlığını artırıyor ve NATO müttefiklerinin kritik altyapısını kontrol etmeye çalışıyor.

Ukrayna'daki savaş, Rus gazına olan tehlikeli bağımlılığımızı gösterdi. Bu yüzden diğer otoriter rejimlere olan bağımlılıklarımızı değerlendirmeliyiz. Riskleri yönetmeli, kırılganlıklarımızı azaltmalı ve dayanıklılığımızı artırmalıyız.

Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları, Bükreş'teki tüm görüşmelerde bize katılacak. Katılım sürecini tamamlamanın ve onları ittifakımızın tam teşekküllü üyeleri olarak karşılamanın zamanı geldi. Bu onları daha güvenli, NATO'yu daha güçlü ve Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirecek.”

