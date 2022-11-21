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    Jens Stoltenberg'ten İsveç ve Finlandiya'ya uyarı

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye dahil NATO ile iş birliğini artırması gerektiğini ifade etti.
    • 21.11.2022 - 20:00
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 20:10
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    Jens Stoltenberg'ten İsveç ve Finlandiya'ya uyarı

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye ile imzaladığı üçlü muhtıra sonrası terör konusundaki endişeleri ortadan kaldırma süreci sürüyor.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

    "Türkiye ile iş birliğini artırmalı"

    Stoltenberg yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın terör ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda terör yasalarını sıkılaştırması ve Türkiye dahil NATO ile iş birliğini artırması gerektiğini ifade etti.

    "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var"

    Stoltenberg, "Türkiye, terör saldırılarına en çok maruz kalan NATO üyesi olduğu için endişe duyuyor. Türkiye'nin terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkı var" dedi.

    Stoltenberg, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO’ya katılım başvurularının onaylanmasının zaman almasının "normal" olduğunu belirterek, 30 üye ülkeden 28'inin şimdiden iki İskandinav ülkesine yeşil ışık yaktığını söyledi.

    Stoltenberg ayrıca, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO’ya katılım başvurularında anormal olan şeyin “çok hızlı ilerlemesi” olduğunu açıkladı.

    Jens Stoltenberg ten İsveç ve Finlandiya ya uyarı #1


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