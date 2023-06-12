Jerusalem Post: Hakan Fidan, İsrail'le iş birliğinde büyük rol oynadı İsrail merkezli gazete, Fidan'ın iki ülke arasında üstlendiği göreve dikkati çekti. "Fidan merkezi bir figür" yorumu yapılarak, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenine sahip olduğu vurgulandı.

ensonhaber.com

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'ndan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna geçen Hakan Fidan hakkında İsrail basınında dikkat çeken bir analize imza atıldı.

Jerusalem Post gazetesinin analizinde Fidan'ın, Ankara-Tel Aviv ilişkilerinde önemli roller üstlendiği belirtildi.

Kilit rol oynuyor

"Yeni Türk Dışişleri Bakanı, İsrail ile iş birliğinde büyük rol oynadı" başlıklı yazıda şöyle denildi:

Fidan, uzun yıllar İsrail ile ilişkilerde kilit rol oynayan ve ülkeler arasındaki gerilimli zamanlarda bile İsrail istihbarat liderliğiyle bağlantıları olan biri.

Hamlelere öncülük etti

Görüşlerine yer verilen İsrail Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü Mitvim'in Başkanı Nimrod Goren, Fidan'ın, son yıllarda "İsrail-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye yönelik hamlelere öncülük ettiğini" söyledi.

Erdoğan ona güveniyor

Fidan'ın Türkiye'nin bölgedeki ilişkileriyle ilgili tüm merkezi meseleleri ele aldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenine sahip olmanın yanı sıra büyük deneyime ve bilgiye de sahip olduğu vurgulandı.

New York Eyalet Üniversitesi Denizcilik Koleji'nden Profesör Mark Meirowitz, şunları dile getirdi:

Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erişiminin ve onunla yakın ilişkisinin, diplomasiyi desteklemesi ve Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri ileriye dönük olarak büyük ölçüde iyileştirilmesi umuluyor.



Fidan, ikili ilişkiyi önemli ölçüde geliştirmeye yardımcı olacak geçmişe ve deneyime sahip.

Türkiye-İsrail ilişkilerindeki konumu

Meirowitz, İsrail-Türkiye ilişkilerinde kapalı kapılar ardında yürütülen diplomasinin önemli olduğunu belirtti.

Aynı isim, asıl önemli olanın ise "Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiyi tüm dünyanın önünde dışa doğru geliştirmek" olduğu şeklindeki görüşünü paylaştı ve ekledi:

Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan), Türkiye ile İsrail arasındaki önemli ikili ilişkinin katma değerine odaklanacaktır.

Fidan merkezi bir figür

Öte yandan Nimrod Goren, Fidan'ın Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkileri onarmada da merkezi bir figür olduğunu dile getirdi.