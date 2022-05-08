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- Jill Biden, Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla buluştu
Jill Biden, Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla buluştu
Amerikalı First Lady, Slovakya'da eğitim gören Ukraynalı çocukları ve onların annelerini ziyaret etti.
- 08.05.2022 - 13:51
- Güncelleme : 08.05.2022 - 13:55
Ukraynalı siviller, Rus güçlerinin saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Slovakya, savaştan kaçan Ukraynalıların sığındığı ülkelerden biri oldu.
Jill Biden Ukraynalı sivillerle görüştü
Ukraynalı çocuklar, savaş öncesi ülkelerinde aldığı eğitime burada devam ediyor.
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 8 Mayıs Anneler Günü'nü Slovakya'da geçirdi.
Ukraynalı çocukların eğitim aldığı okula ziyaret
First Lady Biden, Kösice kentinde savaş mağduru Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla bir araya geldi.
AA'nın haberine göre; Biden, 60 Ukraynalı çocuğun eğitim aldığı okula giderek durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.