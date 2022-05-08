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    Jill Biden, Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla buluştu

    Amerikalı First Lady, Slovakya'da eğitim gören Ukraynalı çocukları ve onların annelerini ziyaret etti.
    • 08.05.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 13:55
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    Jill Biden, Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla buluştu

    Ukraynalı siviller, Rus güçlerinin saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

    Slovakya, savaştan kaçan Ukraynalıların sığındığı ülkelerden biri oldu.

    Jill Biden Ukraynalı sivillerle görüştü

    Ukraynalı çocuklar, savaş öncesi ülkelerinde aldığı eğitime burada devam ediyor.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 8 Mayıs Anneler Günü'nü Slovakya'da geçirdi.

    Ukraynalı çocukların eğitim aldığı okula ziyaret

    First Lady Biden, Kösice kentinde savaş mağduru Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla bir araya geldi.

    AA'nın haberine göre; Biden, 60 Ukraynalı çocuğun eğitim aldığı okula giderek durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

    Jill Biden, Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla buluştu #1

    Jill Biden, Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla buluştu #2

    Jill Biden, Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla buluştu #3

    Jill Biden, Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla buluştu #4

    Jill Biden, Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla buluştu #5

    Jill Biden, Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla buluştu #6

    Jill Biden, Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla buluştu #7


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