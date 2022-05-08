Haberler

Dünya Haberleri

Jill Biden, Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla buluştu

Jill Biden, Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla buluştu

Amerikalı First Lady, Slovakya'da eğitim gören Ukraynalı çocukları ve onların annelerini ziyaret etti.