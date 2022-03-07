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- Jitomir'de 1862 yılında yapılan kilise saldırılarda zarar gördü
Jitomir'de 1862 yılında yapılan kilise saldırılarda zarar gördü
Rus ordusunun saldırıları devam ederken, Vyazivka köyündeki 150 yıllık kilisenin tahrip olduğu bildirildi.
- DHA
- 07.03.2022 - 17:59
Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat günü başlattığı savaş devam ediyor.
Saldırıların şiddetli geçtiği Jitomir kentinde, 150 yıllık kilise zarar gördü.
Ukrayna Tarih ve Kültür Anıtlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Olha Rutkovska, Vyazivka köyünde bulunan 150 yıllık tarihi kilisenin saldırılar sonrasında tahrip olduğunu duyurdu.
KİLİSENİN BÜYÜK KISMI ZARAR GÖRDÜ
1862 yılında yapılan kilisenin büyük bir bölümünün hasar gördüğü aktarıldı.