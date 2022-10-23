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    Joe Biden: 2024’te adaylık niyetim var

    Joe Biden: 2024’te adaylık niyetim var

    ABD Başkanı Joe Biden, 2024'teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olabileceğini söyledi.
    • 23.10.2022 - 00:37
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 00:51
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    ABD'de bir sonraki başkanlık seçimleri 2024'te yapılacak.

    2020'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı kazanan ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşına rağmen tekrar aday olmayı değerlendiriyor..

    ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletini ziyareti esnasında MSNBC televizyonuna röportaj verdi.

    "Niyetim yeniden seçime girme yönünde"

    Sunucunun 2024 seçimlerine dair planını sorması üzerine Biden, "Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var." ifadelerini kullandı.

    Biden, eşi Jill Biden'ın da kendisine 2024 adaylığı için destek olduğunu belirterek, "Şimdi aday olacağımı açıklarsam, o dakikadan itibaren aday gibi davranmam gerekir." dedi.

    Röportaj esnasında uyukladığı anlar kamerada

    Biden'ın röportaj esnasında uyukladığı anlar da sosyal medyada gündem oldu..

    Joe Biden yine garip hareketleriyle gündemde VİDEO

    Joe Biden: 2024’te adaylık niyetim var #1

    Joe Biden'ın düştüğü anlar ve garip hareketleri

    Öte yandan Joe Biden, ilerleyen yaşı nedeniyle sakarlıkları, düşmeleri ve garip hareketleriyle gündemden düşmüyor..

    İşte o anlardan bazıları;

    Joe Biden, uçağın merdivenlerini çıkmaya çalışırken 3 kez düştü VİDEO

    Joe Biden, kürsüde yolunu şaşırdı VİDEO

    Biden'dan kürsüde garip hareketler VİDEO

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