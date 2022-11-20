Joe Biden, 80 yaşına girdi

20 Kasım'da yeni yaşına giren Amerikalı siyasetçi 1942'de doğdu. 80 yaş için, "Toplum içinde asla söylemek istemiyor" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden, yeni yaşını kutluyor.

Başkanlık görevini 2020'de Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump'tan devralan Biden, 80 yaşına girdi.

1942'de dünyaya geldi

Ülkesinin 46'ncı başkanı olan Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya eyaletinin Scranton şehrinde dünyaya geldi.

Biden, ilerleyen yaşına rağmen 2024'te yapılacak bir sonraki başkanlık seçimlerine aday olma ihtimalini dışlamıyor.

Amerikalı siyasetçi, "Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde." demişti.

Biden için 80 yaş yorumu: Söylememeye çalışıyor

New York Times gazetesi, Biden'ın 80'inci yaşı için, "Toplum içinde asla söylememeye çalıştığı bir sayı." ifadesini kullandı.

MSNBC'ye konuşan Biden'ın, "Gireceğim yaşı bile söyleyemem. Ağzımdan bile çıkaramıyorum." şeklindeki ifadeleri anımsatıldı.

Yeniden seçilirse, ikinci dönemini 86 yaşında tamamlayacak

Biden, 2024'te aday olur ve yeniden seçilirse, ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak.

Gazetenin haberinde, "Yaşamı tehdit eden hastalıklar, bunama ve ölüm riski her geçen on yılda daha hızlı artarken, uzmanlar 80'lerinde aktif, meşgul ve bir amaç duygusu olan kişilerin üretken ve sağlıklı kalabileceğini, bilgelik ve deneyimin dikkate alınması gereken önemli faktörler olduğunu söylüyor." denildi.

Joe Biden, önce boşlukla konuştu sonra yönünü şaşırdı ViDEO