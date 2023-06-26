Joe Biden: ABD'de silah şiddetini sonlandıracağız ABD Başkanı Biden, Amerika'yı herkes için daha güvenli yer haline getireceklerini söyledi. Biden, silah şiddetini 'salgın' şeklinde nitelendirdi.

AA & Ensonhaber

Her geçen gün artan ve ölümlere neden olan silahlı saldırılar, ABD'nin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Silahlanmaya karşı düzenlemeler yapılsa da henüz istenilen sonuç alınabilmiş değil.

ABD Başkanı Joe Biden, silah alımını kısıtlayan ve yasa dışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasanın yürürlüğe girmesinin yıl dönümünde açıklamada bulundu.

"Onları sorumlu tutmalıyız"

Silah üreticilerinin 20 yıl boyunca daha fazla kâr etmek için saldırı silahlarının agresif bir şekilde pazarlamasını yaptığını kaydeden Biden, sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

Artık silah üreticilerinin sorumluluk almaktan kaçmasının önüne geçerek onları sorumlu tutmalıyız.

'Silah şiddetini bitireceğiz' mesajı

Biden, "Yönetimimiz Amerika'da silah şiddetini sonlandırma konusunda kararlı, Amerika'yı herkes için daha güvenli bir yer yapacağız." ifadesini kullandı.

Silah şiddetine karşı silah alımını kısıtlayan ve yasa dışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasayı geçen yıl imzaladığını anımsatan Biden, bunun silah güvenliğine ilişkin son yılların en önemli yasası olduğunu belirtti.

Biden, "Silah şiddeti salgınında hayatını kaybeden aileler ve ruhlar için harekete geçtik. Yasamız can kurtardı. Ancak işimizin tamamlanmasına daha çok var." mesajını verdi.

Silah şiddetine karşı yasa

ABD'deki silah şiddetine karşı silah alımını kısıtlayan ve yasa dışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasa, Biden'ın onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girmişti.

Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı ve 25 Haziran 2022'de Senato Genel Kurulu'nda onaylanan silah düzenlemesi yasası, Temsilciler Meclisi'nde de 193 "hayır" oyuna karşı 234 "evet" oyu ile kabul edilmişti.

ABD Kongresi, bu yasayla son 30 yıldır ilk kez silah kontrolü konusunda düzenleme yapmış oldu.