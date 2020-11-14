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    Joe Biden, ABD'ye yıllık 125 bin mülteci kabul edecek

    Joe Biden, ABD'ye yıllık 125 bin mülteci kabul edecek

    ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ülkeye kabul edilecek mültecilerin sayısını yıllık 125 bine yükseltmeyi planladığını açıkladı.
    • AA
    • 14.11.2020 - 09:06
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 09:11
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) seçilmiş başkanı Joe Biden, ülkeye alınacak mültecilerle ilgili yeni bir karar aldı.

    Biden, Cizvit Mülteci Servisi (JRS) adlı yardım kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, ABD'nin alacağı mülteci sayısını yıllık 125 bine yükseltmeyi planladığını söyledi.

    “HER YERDE YENİDEN İNŞA EDİLECEK”

    Biden açıklamasında, "Biden-Harris yönetimi Amerika'nın zayıfların korunması ve sığınmacıların haklarının savunulması için tarihi rolünü her yerde yeniden inşa edecek." ifadesini kullandı.

    DİNİ KURULUŞLAR ÖNCÜLÜK EDİYOR

    ABD'de sığınmacı ve mültecilere yardım konusunda başı dini kuruluşlar çekiyor. Ülkede sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan dokuz kuruluştan altısı kiliselere bağlı.

    Joe Biden, ABD ye yıllık 125 bin mülteci kabul edecek #1

    TRUMP, 15 BİNLE SINIRLANDIRMAK İSTEMİŞTİ

    ABD Başkanı Donald Trump görev süresi içinde ülkeye alınan mültecilerin sayısını azaltmış ve son olarak ülkeye alınacak mülteci sayısını yıllık 15 binle sınırlandırmak istediğini açıklamıştı.

    Eski Başkan Barack Obama döneminde ise bu sayısı yılda 110 bindi.

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