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    Joe Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

    Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya-Ukrayna krizini ele aldı.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 22:59
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 23:38
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    Joe Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

    Biden, görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere verdiği demeçte her iki ülkenin de "Rusya'nın Avrupa'daki saldırganlığını caydırmak için birlikte çalıştığını" aktardı.

    SCHOLZ İLE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

    Biden, Scholz ile konuşacakları birçok konu olduğunu belirterek, Çin'in oluşturduğu zorluklar, Batı Balkanlar'da istikrar, pandemi, iklim değişikliği ve diğer birçok konuda Scholz ile çalışmayı dört gözle beklediğini aktardı.

    Joe Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü VİDEO

    Joe Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü #1

    "ÖNEMLİ BİR ZAMANDA ÖNEMLİ BİR TOPLANTI"

    Scholz ise yaptığı açıklamada, bugünkü toplantının "önemli bir zamanda önemli bir toplantı" olduğunu vurgulayarak, “Rusya’nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı ile mücadele" de dahil olmak üzere tartışmayı planladıkları bir dizi konu olduğunu aktardı.

    Joe Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü #2

    Joe Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü #3

    Joe Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü #4


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