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    Joe Biden: Aşılı Amerikalılar, Noel'in tadını çıkarabilir

    Biden, yaklaşan Noel kutlamaları öncesi uyardı. Aşısızlara seslenen Amerikan Başkanı, "Endişelenmek için iyi bir nedeniniz var" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 08:10
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 08:13
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    Joe Biden: Aşılı Amerikalılar, Noel'in tadını çıkarabilir

    Noel kutlamalarına az bir zaman kaldı.

    ABD Başkanı Joe Biden, kutlamalar öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, Omicron vakalarının 'benzeri görülmemiş bir oranda' yayıldığı ve ABD'deki vakaların katlanarak artabileceği konusunda uyarmıştı.

    NOEL AÇIKLAMASI

    Biden, koronavirüs aşısını yaptıran Amerikalıların "Noel'in tadını güvenle çıkarabileceklerini" söyledi ve Mart 2020 şartlarına geri dönmek istemediklerini vurguladı.

    "TAM OLARAK AŞILANMADIYSANIZ..."

    Bu tablo karşısında kutlamalara ilişkin konuşan Biden, "Tam olarak aşılanmadıysanız, endişelenmek için iyi bir nedeniniz var." dedi.

    Aşı yaptırmayanlara seslenen ABD Başkanı, "Kendinize ve ailenize karşı bir yükümlülüğünüz var." ifadesini kullandı.

    Joe Biden: Aşılı Amerikalılar, Noel in tadını çıkarabilir #1

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