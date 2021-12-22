Joe Biden: Aşılı Amerikalılar, Noel'in tadını çıkarabilir

Biden, yaklaşan Noel kutlamaları öncesi uyardı. Aşısızlara seslenen Amerikan Başkanı, "Endişelenmek için iyi bir nedeniniz var" dedi.

Noel kutlamalarına az bir zaman kaldı.

ABD Başkanı Joe Biden, kutlamalar öncesinde açıklamalarda bulundu.

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, Omicron vakalarının 'benzeri görülmemiş bir oranda' yayıldığı ve ABD'deki vakaların katlanarak artabileceği konusunda uyarmıştı.

NOEL AÇIKLAMASI

Biden, koronavirüs aşısını yaptıran Amerikalıların "Noel'in tadını güvenle çıkarabileceklerini" söyledi ve Mart 2020 şartlarına geri dönmek istemediklerini vurguladı.

"TAM OLARAK AŞILANMADIYSANIZ..."

Bu tablo karşısında kutlamalara ilişkin konuşan Biden, "Tam olarak aşılanmadıysanız, endişelenmek için iyi bir nedeniniz var." dedi.

Aşı yaptırmayanlara seslenen ABD Başkanı, "Kendinize ve ailenize karşı bir yükümlülüğünüz var." ifadesini kullandı.