Joe Biden, Avrupa temaslarına başlıyor ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İngiltere Kralı 3. Charles ile görüşecek.

DHA

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa'ya geliyor...

NATO zirvesi ve bir dizi temas için yola çıkan Biden bugün İngiltere’nin başkenti Londra’ya gidecek.

Kral ile görüşecek

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın İngiltere Başbakanı Sunak ve Kral 3. Charles ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

NATO zirvesine katılacak

Biden daha sonra 11-12 Temmuz’da NATO Liderler Zirvesi’nin yapılacağı Litvanya’nın başkenti Vilnius’a gidecek.

Öte yandan Biden’ın NATO Liderler Zirvesi’nin ardından 13 Temmuz’da ABD-Nordik Liderler Zirvesi için Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye seyahat edeceği ve Avrupa temaslarını tamamlayacağı bilgisi paylaşıldı.