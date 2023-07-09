Joe Biden, Avrupa temaslarına başlıyor

DHA
ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa'ya geliyor...
NATO zirvesi ve bir dizi temas için yola çıkan Biden bugün İngiltere’nin başkenti Londra’ya gidecek.
Kral ile görüşecek
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın İngiltere Başbakanı Sunak ve Kral 3. Charles ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
NATO zirvesine katılacak
Biden daha sonra 11-12 Temmuz’da NATO Liderler Zirvesi’nin yapılacağı Litvanya’nın başkenti Vilnius’a gidecek.
Öte yandan Biden’ın NATO Liderler Zirvesi’nin ardından 13 Temmuz’da ABD-Nordik Liderler Zirvesi için Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye seyahat edeceği ve Avrupa temaslarını tamamlayacağı bilgisi paylaşıldı.