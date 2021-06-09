Joe Biden, Avrupa turu için ABD'den ayrıldı

Biden, ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, amacının NATO ittifakının gücüne vurgu yapmak olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa turu için Washington'dan yola çıktı.

Bir haftalık programı kapsamında Biden; İngiltere, Belçika ve İsviçre'yi ziyaret edecek.

Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

"NATO İTTİFAKININ GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİZ"

ABD Başkanı, sabah erken saatlerde Beyaz Saray'dan başkente yarım saat mesafedeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne gitti.

Uçağa binişinden önce basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Biden, ziyaretin amacının, "NATO ittifakının güçlü olduğunu Çin ve Rusya'ya göstermek" olduğunu ifade etti.

Twitter hesabından da bir açıklama yapan Biden, "Başkanlığımın ilk yurt dışı gezisi için bugün İngiltere ve Avrupa'ya gidiyorum." diye yazdı.

PUTİN'LE SİBER SALDIRI İDDİALARINI KONUŞACAK

Bu ziyaretle Çin ve Rusya karşısında ittifakın sağlam olduğunu ortaya koyacaklarını belirten Biden, Putin'le görüşmesinde Rusya'dan ABD'ye dönük siber saldırı iddialarını da konuşacaklarını kaydetti.

BIDEN'IN ZİYARET TAKVİMİ

ABD Başkanı Biden'ın bugün başlayan turunda ilk durağı İngiltere olacak. Biden, burada Başbakan Boris Johnson ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek ve 11-13 Haziran tarihleri arasında G7 Zirvesi'ne katılacak.

ERDOĞAN İLE BAŞKAN OLARAK İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Biden, İngiltere'nin ardından 13 Haziran günü Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek. 14 Haziran günü gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak olan Biden, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkan olarak ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Görüşmede ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Biden, 15 Haziran'da Brüksel'deki ABD-AB Zirvesi'ne katılacak ve ardından 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.