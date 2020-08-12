Joe Biden, başkan yardımcılığı için Kamala Harris'i seçti

Destekçilerine mesaj gönderen Demokrat aday Biden, Trump ve Pence'e karşı en iyi ismin Kamala Harris olduğunu söyledi.

ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Bu kapsamda Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, başkan yardımcısını belirledi.

Biden, Kalifornia Senatörü Kamala Harris'i yardımcısı olarak seçtiğini açıkladı.

YARDIMCISI KAMALA HARRIS OLDU

Biden, destekçilerine gönderdiği e-postada "Başkan olarak birçok önemli karar veriyorsunuz. Ama ilki, başkan yardımcınızın kim olacağını seçmektir. Donald Trump ve Mike Pence'e karşı verdiğim mücadelede bana en iyi yardım edecek kişinin Kamala Harris olduğuna karar verdim.'' ifadelerine yer verdi.

ABD SENATOSU'NDAKİ TEK SİYAHİ KADIN

2016'da Kaliforniya Başsavcısı ve ondan önce San Francisco Bölge Savcısı olarak görev yapan Harris, ABD Senatosu'ndaki tek siyahi kadın olma özelliğini elinde bulunduruyor.

Jamaika ve Hindistan kökenli göçmen bir anne babanın çocuğu olarak Kalifornia'da doğan Kamala Harris, sivil haklar konusundaki hassasiyeti ve hukukçu kimliği ile de biliniyor.

BIDEN LEHİNE ÇEKİLDİ

Aynı zamanda 2020 başkanlık adaylığı için demokrat partiden aday olan ve daha sonra Biden lehine çekildiğini açıklayan 55 yaşındaki Harris, Joe Biden'in başkan seçilmesi durumunda ABD’nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip olacak.

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